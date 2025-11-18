اختراق دماغي وثروة فورية… كيف صعد لي سانغ-هون إلى قمة المليارات؟





سجّل قطاع التكنولوجيا الحيوية في كوريا الجنوبية حدثاً لافتاً مع دخول لي سانغ-هون، مؤسس ورئيس شركة ABL Bio، نادي المليارديرات، عقب إبرام شركته صفقة ترخيص وبحث مشترك مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إيلي ليلي بقيمة 2.6 مليار دولار.

وقد أدت الصفقة إلى قفزة هائلة في سعر سهم الشركة تجاوزت 80% خلال أسبوع واحد، ما عزز القيمة السوقية لحصة سانغ-هون لتتخطى ثروته حاجز المليار دولار.

ويعد لي، البالغ من العمر 62 عاماً ويحمل الجنسية الأمريكية، المساهم الأكبر في الشركة بحصة تبلغ 23% تُقدّر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار بعد احتساب الأسهم المرهونة، وتمتلك زوجته وابنه حصصاً صغيرة في الشركة التي تتخذ من حي غانغنام الراقي في سول مقراً لها، وفقا لما نشرته فوربس.

تركز ABL Bio على تطوير الأجسام المضادة الثنائية التخصص، وهي فئة متقدمة من العلاجات البيولوجية القادرة على استهداف مستضدين في آن واحد لتعزيز فعالية العلاجات الخاصة بالسرطان والأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر وباركنسون.

وتشكل تقنية الشركة الأبرز، Grabody-B، محور الصفقة الجديدة مع إيلي ليلي، حيث تتيح هذه التقنية نقل الأدوية عبر الحاجز الدماغي الدموي باستخدام آليات طبيعية لنقل العناصر الغذائية إلى الدماغ، ما يفتح آفاقاً جديدة لعلاج الأمراض الدماغية المستعصية.

ووفق الاتفاق، تحصل ABL Bio على 40 مليون دولار كدفعة أولى، فيما قد تصل المدفوعات المستقبلية المرتبطة بتحقيق مراحل تطوير محددة إلى 2.56 مليار دولار.

وتأتي الصفقة في أعقاب اتفاقيات ضخمة سابقة للشركة، من بينها صفقة مع شركة GSK البريطانية بقيمة 2.8 مليار دولار، وأخرى مع شركة سانوفي الفرنسية بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2022.

وتظهر النتائج المالية للنصف الأول من العام أداءً قوياً للشركة، إذ ارتفعت الإيرادات نحو خمسة أضعاف لتبلغ 77.9 مليار وون (53 مليون دولار)، فيما تحولت الشركة من الخسارة إلى تحقيق أرباح بلغت 11.7 مليار وون، وجاءت جميع الإيرادات من صفقات نقل التكنولوجيا.

وحصلت الشركة كذلك على إشادة من محللي السوق، حيث أفاد تقرير صادر عن شركة شينهان للأوراق المالية بأن ABL Bio تعد من أبرز الشركات التي تتماشى مع اتجاهات التطوير العالمية في قطاع الأدوية، واصفاً منصتها لاختراق الحاجز الدماغي بأنها الوحيدة القريبة من إثبات فعاليتها سريرياً.

وفي سياق توسعها العالمي، قادت الشركة مؤخراً جولة تمويل بقيمة 75 مليون دولار في شركة NEOK Bio الأمريكية الناشئة المتخصصة في تقنيات مقترنات الأجسام المضادة بالأدوية (ADC).

وأكد لي سانغ-هون في بيان أن هذا الاستثمار يعكس التزام الشركة بتقديم ابتكارات علاجية رائدة في هذا القطاع سريع النمو.

ويُذكر أن لي أسس ABL Bio عام 2016 ونجح في إدراجها في بورصة كوسداك بعد عامين فقط، ويأتي صعوده ليضاف إلى سلسلة نجاحات لافتة لرجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا الحيوية الكوري، الذي يشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم.