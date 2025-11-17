ملك الأسمنت والنفط.. عليكو دانغوتي أول أفريقي تتجاوز ثروته 30 مليار دولار

سجّل رجل الأعمال الصناعي النيجيري عليكو دانغوتي رقما تاريخيا، بعدما أصبح أول أفريقي يولد في القارة تبلغ ثروته 30 مليار دولار، وفقا لمؤشر المليارديرات من بلومبيرغ، ويجعل هذا الإنجاز دانغوتي ليس أغنى رجل في إفريقيا فحسب، بل أغنى رجل أسود في العالم، مما يعكس التأثير المتنامي للقارة على الساحة الاقتصادية العالمية.

ويُعرف دانغوتي، رئيس مجموعة دانغوتي، بكونه وجه الرأسمالية الأفريقية الحديثة، ويستند نجاحه بشكل رئيسي إلى إمبراطوريته الصناعية التي تضم الأسمنت والنفط والأسمدة، فقد ارتفعت ثروته هذا العام بمقدار 2.16 مليار دولار، بعد زيادة قدرها 430 مليون دولار مؤخرا، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق عند 29.8 مليار دولار.

ويعد قطاع الأسمنت حجر الأساس في ثروة عليكو دانغوتي، حيث أطلقت مجموعته مؤخرا مصنعا جديدا بقيمة 160 مليون دولار في أتينغوي، كوت ديفوار، على بُعد 30 كيلومترا شمال أبيدجان.

يمتد المصنع على مساحة 50 هكتارا ويهدف لإنتاج ثلاثة ملايين طن سنويا، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية لشركة دانغوتي للأسمنت في إفريقيا إلى حوالي 55 مليون طن سنويا، وهو رقم لا يضاهيه أي منتج آخر في القارة، وفقا لـ timesofindi.

كما لعبت عمليات النفط دورا حاسما في تعزيز ثروة دانغوتي، فقد بدأت مصفاة دانغوتي للنفط في نيجيريا عملها في 2023 بطاقة أولية بلغت 370 ألف برميل يوميا، وتضاعفت الآن لتنتج نحو 650 ألف برميل يوميا من الديزل ووقود الطائرات.

وتعد المصفاة واحدة من أكبر المشاريع الخاصة للتكرير في العالم، وقد ساهمت بشكل كبير في تقليل اعتماد نيجيريا على واردات الوقود وتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في الطاقة.

وفي إطار خططه المستقبلية، يعتزم دانغوتي زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 1.4 مليون برميل يوميا، متجاوزا بذلك مصفاة جامناغار الهندية، كما يخطط لطرح 5-10% من أسهم المصفاة في بورصة نيجيريا، ما سيخلق فرصا استثمارية جديدة ويعزز من الاستثمارات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة دانغوتي نحو هذه القمة لم تكن سهلة، إذ شهدت تقلبات ملحوظة في ثروته خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان مؤقت للصدارة لصالح الملياردير الجنوب أفريقي يوهان روبرت في أوائل 2024، قبل أن يستعيد مكانته بقوة ويواصل النمو المستمر.

وتعتبر قصة دانغوتي نموذجا للأثر الاقتصادي للصناعات المحلية في إفريقيا، حيث لم تساهم مشاريعه في خلق الثروة الشخصية فحسب، بل وفرت أيضا آلاف فرص العمل ودفعت عجلة التنمية الصناعية في القارة.

ويبرز دانغوتي اليوم كرمز للتقدم الصناعي والتحول الاقتصادي في إفريقيا، ملهما جيلا جديدا من رواد الأعمال الأفارقة الذين يسعون لإعادة تعريف مستقبل القارة الاقتصادي عبر الابتكار والمثابرة.