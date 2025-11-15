بعد التفوق على ماسك يوماً واحداً.. ماذا حدث للملياردير لاري إليسون؟





تجاوز الملياردير لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، قطب التكنولوجيا وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك لفترة وجيزة في تصنيفات المليارديرات العالمية خلال سبتمبر الماضي، في حدث مفاجئ أثار اهتمام المستثمرين ووسائل الإعلام. جاء هذا الصعود نتيجة التفاؤل حول إيرادات أوراكل في مجال البنية التحتية السحابية، بعد إعلان التزام شركة "أوبن أيه آي" بإنفاق 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى ارتفاع حاد في سعر سهم الشركة ليوم واحد، وهو أكبر مكسب يومي للشركة منذ عام 1992. ومع ذلك، تلاشى هذا الزخم خلال الشهرين التاليين، فما الذي حدث ؟

في البداية جاء هذا الصعود السريع نتيجة التفاؤل الكبير بشأن إيرادات أوراكل في مجال البنية التحتية السحابية، بعد إعلان التزام OpenAI بإنفاق 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وهو ما دفع سهم الشركة للارتفاع بأكبر مكسب يومي منذ عام 1992.

أدى هذا الارتفاع التاريخي في سعر السهم إلى زيادة صافي ثروة إليسون بمقدار 101 مليار دولار في يوم واحد، لتصل ثروته إلى 393 مليار دولار، متجاوزًا ماسك مؤقتا.

جاء هذا بعد إعلان نتائج أرباح أوراكل التي فاقت توقعات السوق، مع ارتفاع الحجوزات وتوقعات قوية للنمو المستقبلي في خدمات الحوسبة السحابية، ما أدى إلى صعود سهم الشركة بنسبة 41% في أكبر مكسب يومي بتاريخها.

الزخم لم يدم طويلاً

لكن الزخم لم يدم طويلاً. سرعان ما تراجع سهم أوراكل بنحو الثلث (30%) خلال الشهرين التاليين، مما أزال المكاسب السابقة بالكامل.

وتشير بيانات شبكة "CNBC" إلى أن قيمة أوراكل تراجعت بنحو الثلث (30%) خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى محو مكاسب السهم التي شهدتها الشركة في سبتمبر. هذا الانخفاض جعل السهم يسير نحو أكبر تراجع شهري له منذ عام 2011. ويُعزى الأداء المتقلب جزئيا إلى دخول أوراكل متأخرا في سوق الحوسبة السحابية مقارنة بمنافسيها، واعتمادها بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وربط جزء من توقعاتها بأداء شركات مثل OpenAI.

في المقابل، استعاد إيلون ماسك سريعا مكانته كأغنى رجل في العالم، مع ثروة صافية تُقدر حاليًا بنحو 384.2 مليار دولار. وقد دعمت مكاسبه ممتلكاته الأساسية، بما في ذلك أسهم تيسلا وسبيس إكس، إلى جانب حصة ماسك في xAI ودمجها مع منصة X، التي تُقدَّر قيمتها مجتمعة بنحو 60 مليار دولار، إضافة إلى استثماراته في نيورالينك وبورينغ كومباني.

ووفقاً لأحدث تصنيفات المليارديرات، بحسب مؤشر بلومبيرغ، تصدر إيلون ماسك القائمة بثروة صافية تبلغ 431 مليار دولار أمريكي، في المقابل، جاء لاري إليسون، في المركز الثاني بثروة صافية تبلغ 280 مليار دولار.