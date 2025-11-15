الملياردير البخيل.. وضع "هاتف عملة" لضيوفه ورفض دفع فدية حفيده

يُعرف جي. بول جيتي، الملياردير الأمريكي البريطاني، بأنه أحد أغنى الأشخاص في العالم خلال القرن العشرين، إلا أن شهرته لم تقتصر على ثروته الهائلة، بل تجاوزتها إلى سمعته كبخيل لا يضاهيه أحد، فلم يكن جيتي يستثمر فقط في النفط، بل كان يستثمر في اقتصاد البخل بطريقة جعلت حياته وميراثه مادة للدراسة وحتى للجدل.

ولد جيتي في 15 ديسمبر 1892 في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وعاش في أسرة تمتلك النفوذ والثروة، فوالده، جورج جيتي، كان من أوائل المستثمرين في صناعة النفط بأوكلاهوما، وقدم لابنه البداية المثالية ليصبح مليونيرا في سن صغيرة بعد نجاح أول بئر نفط استثمر فيه، ورغم ثروته المبكرة، لم يتغير أسلوب حياة جيتي الصارم والموفر، بل ازداد تمسكا بالبخل مع الوقت، وفقا لـ allthatsinteresting.

خلال حياته، تزوج جيتي خمس مرات وأنجب خمسة أولاد، ومع ذلك كان المال هو الأولوية في كل قرار يتخذه، وقد اشتهر برفضه دفع فدية حفيده البالغ من العمر 16 عاما بعد اختطافه في إيطاليا عام 1973، حتى أرسل الخاطفون خصلة من شعره وأذنا مقطوعة كرسالة تهديد.

لم يدفع جيتي سوى 2.2 مليون دولار من الفدية، وهو الحد الأقصى القابل للخصم الضريبي، وأقر الباقي كقرض بفائدة لعائلته، هذا الموقف أصبح رمزا لبخله الصارم، وأبرز كيف كانت الأولوية عنده للمال فوق أي اعتبارات عائلية.

وبجانب هذا، كان جيتي معروفا بتقشفه الشخصي؛ فقد غسل ملابسه الداخلية بيده، وأجبر ضيوفه على استخدام هاتف بنظام الدفع في منزله التاريخي سوتون بليس في إنجلترا.

ولم يكن البخل يقتصر على الحياة اليومية، بل وصل إلى إدارة ثروته ومجموعة الفنون الضخمة التي جمعها، إذ ترك لزوجاته السابقات مبالغ زهيدة للغاية في وصيته، وأكدت إحدى زوجاته أن العلاقة معه كانت دوما علاقة مع المال أكثر من كونها علاقة حب.

على الرغم من بخله، لم يخفِ جيتي اهتمامه بالفنون، وتبرع في نهاية حياته بمجموعة فنية ضخمة لمتحف جيتي في كاليفورنيا، ومع ذلك، ظل سلوكه الصارم بشأن المال محور اهتمام الصحافة والجمهور، وأصبح مثارا للقصص والروايات عن البخل المبالغ فيه لدى الأثرياء.

توفي جيتي في 6 يونيو 1976 عن عمر يناهز 83 عاما، تاركا إرثا مختلطا بين ثروة هائلة تقدر بـ 4 مليارات دولار وبخل صارخ، مما جعله شخصية فريدة بين كبار الأثرياء، فبينما يمكن أن يكون اسمه مرتبطا بالثراء والفنون، إلا أن البخل كان العلامة الأبرز في حياته، ودرسا صارخا عن أولويات المال عند بعض الأثرياء.

جي. بول جيتي لم يكن فقط أغنى رجل في العالم، بل كان أغنى رجل ببخل فريد جعل منه أسطورة لا تنسى في تاريخ المليارديرات.