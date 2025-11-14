يملك 7 آلاف سيارة وطائرة مطلية بالذهب ويحلق شعره بـ 20 ألف دولار.. فمن هو؟

يواصل سلطان بروناي، الحاج حسن البلقيه مُعزّ الدين، تصدّر المشهد العالمي بوصفه أطول الملوك حكما على قيد الحياة، ورمزا للثراء في العصر الحديث، إذ تُقدَّر ثروته بما بين 30 و50 مليار دولار وتتوزع بين أصول مذهلة تشمل القصور الفارهة والمجموعات الفنية والسيارات والطائرات الخاصة.

ورغم تراجع ترتيبه في قائمة أغنى أغنياء العالم مقارنة ببدايات التسعينات، فإن ثروته ما زالت تثير الدهشة نظرا لاعتمادها شبه الكامل على إيرادات النفط والغاز التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد بروناي.

فمنذ اعتلائه العرش عام 1967 وهو في سن الحادية والعشرين، رسّخ السلطان سيطرته السياسية والاقتصادية عبر شغله حقائب رئيسة في الحكومة، بينها وزارات الدفاع والمالية والاقتصاد والخارجية، وفقا لـ bollywoodshaadis.

وتُعد سيارات السلطان أبرز مظاهر ثروته، إذ يمتلك مجموعة توصف بأنها الأكبر في العالم وتضم أكثر من 7000 سيارة، تُقدّر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار.

وتشمل المجموعة نحو 600 سيارة "رولز رويس" و450 "فيراري" و380 "بنتلي"، إلى جانب نماذج نادرة صُنّعت خصيصا له، بعضها مطليّ بالذهب أو مرصّع بالألماس، وقد سجّل بهذه المجموعة رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس.

أما ثروته العقارية فتبرز من خلال قصره الضخم إستانا نور الإيمان، المصنّف كأكبر قصر سكني في العالم بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع، ويضم 1,700 غرفة و257 حماما و5 مسابح وقاعة ولائم تستوعب 5,000 ضيف.

وتزيّن القبة الرئيسية للقصر طبقة من الذهب عيار 22 قيراطا، وتقدّر تكلفة بنائه بنحو 1.4 مليار دولار.

يمتلك السلطان أسطولا من الطائرات الخاصة، من بينها بوينغ 747-400 مطلية بالذهب من الداخل والخارج بقيمة تقارب 400 مليون دولار، إضافة إلى مروحيات عسكرية ومدنية عدة.

كما يشتهر باقتناء أعمال فنية نادرة، بينها لوحة "فتيات صغيرات على البيانو" للرسام رينوار التي اشتراها مقابل 70 مليون دولار.

ولا تتوقف مظاهر الثراء عند المقتنيات؛ إذ تكشف بعض التقارير عن إنفاق السلطان ما يصل إلى 20 ألف دولار على حلاقة شعر واحدة، بعد أن كان ينقل حلاقه الخاص بطائرة خاصة من لندن إلى بروناي، كما يمتلك حديقة حيوانات خاصة تضم نمور بنغال وطيورا نادرة.

واشتهر سلطان بروناي وشقيقه الأمير جفري بإقامة حفلات بملايين الدولارات خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ويمتلك السلطان حسن فنادق فاخرة في عواصم عالمية ويخوتا ضخمة تعكس نمط حياة بالغ البذخ.

ورغم شهرته، فإن السلطان بلقية يفضّل الابتعاد عن الأضواء في شبابه، ويواصل أبناؤه الاثنا عشر تبني أسلوب حياة مترف، حيث شهد زفاف ابنه الأمير عبد المتين في احتفالات ضخمة استمرت عشرة أيام.

يظل السلطان حسن البلقيه أحد أبرز رموز الثراء والسيطرة الملكية في العصر الحديث، وسط استمرار تسليط الضوء على حياته الخاصة ونفقاته الباذخة ومقتنياته الأسطورية التي ترسّخ صورته كأحد أغنى وأقوى الحكام في العالم.