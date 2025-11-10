الحقيقة الصادمة.. هل تخبر أصدقاءك عن قيمة راتبك؟

تثير مسألة مشاركة الرواتب مع زملاء العمل والأصدقاء جدلاً واسعاً بين الأفراد، فبينما يرى البعض أنها خطوة نحو الشفافية والعدالة، يراها آخرون أمراً حساساً قد يضر بالعلاقات ويثير مشاعر الحسد أو الغيرة.

في جلسة عفوية مع أصدقائها، تقول فاطمة، ناشطة من لندن تبلغ 30 عاما: «أنا دائما أشارك أحبائي بقيمة راتبي، وقد كان ذلك مفيدا لهم بالفعل، فمجرد قول الأمور بصوت عالٍ يمكن أن يخفف عبئا نفسيا ويمنح الآخرين الثقة للمطالبة بحقوقهم».

هذه الرؤية تتوافق مع نتائج استطلاع حديث أجرته إيما إدواردز، صحفية وكاتبة في مجال المال والسلوك المالي، حيث كشف أن 64% من المشاركين يشعرون بالراحة عند مشاركة دخلهم مع أصدقائهم، مقابل 36% يفضلون الاحتفاظ بالمعلومات لأنفسهم. وتوضح إدواردز أن «الشفافية المالية تساعد على إدراك القيمة الحقيقية للأجور وتقليل فجوات الأجور بين الجنسين والمجموعات المختلفة»، وفقا لـ theguardian.

ويؤكد خبراء أن السرية بشأن الرواتب تغذي عدم المساواة، حيث تعمل السريّة على إبقاء فجوات الأجور قائمة، سواء في مكان العمل أو ضمن الدوائر الاجتماعية.

تقول فرانسيسكا لوسون، من مبتكرات حساب Gender Pay Bot: «سواء في العمل أو بين الأصدقاء، نحن خائفون جدا من الحديث عن المال. المال يتداخل مع الهوية بصورة كبيرة، وإذا لم نتحدث عنه، فلن نتمكن من رؤية المشكلة».

لكن الحديث عن الرواتب ليس دائماً سهلاً، فالأشخاص يشعرون بالحرج أو الخوف من الحكم عليهم.

تروي عالمة النفس دوروثي رو: «الناس يتجنبون النقاش عن الرواتب خوفا من الشفقة أو الحسد، فالصداقة تقوم على الشعور بالمساواة حتى لو لم يكن الواقع كذلك».

في المقابل، يرى البعض أن مشاركة الرواتب مع الأصدقاء يمكن أن تكون أداة عملية. تقول لورا ماركوس، كاتبة صحفية: «عندما كشفت لصديقة عن راتبي، اكتشفت أنها تتقاضى أقل. نصحتها بالتحدث مع الإدارة للمطالبة بزيادة، وقد نجحت بالفعل».

تجارب أخرى تشير إلى أن الشفافية المالية تساعد في خلق بيئة داعمة، خصوصا بين النساء. وفقا لتقرير فريق HerMoney، فإن النساء اللواتي يتحدثن عن الرواتب مع صديقاتهن يشعرن بالقوة ويستفدن من تبادل المعلومات، سواء للتفاوض على زيادة أو لفهم متوسط الدخل في مجالاتهن.

لكن الخبراء يحذرون من الإفصاح المباشر في بيئة غير آمنة أو مع زملاء العمل بشكل غير مناسب.

تقول ميليغ وونغ، مدربة مهنية: «مناقشة الرواتب بالضبط مع الزملاء المباشرين قد تؤدي إلى الغيرة أو التوتر، وهناك أسباب عديدة لاختلاف الرواتب بين الزملاء». وتضيف: «من الأفضل معرفة معدل الرواتب في السوق من خلال مصادر موثوقة أو مشاركة نطاق عام بدل الراتب الدقيق».

وتشير زينب كوا-سوانزي، خبيرة مالية في Barclays، إلى أهمية وضع حدود شخصية: «لا عيب في أن يكون دخلك أقل أو أن تكون ميزانيتك محدودة. الصراحة تساعدك على إدارة مواردك المالية بشكل أفضل وتقليل الضغط النفسي».

وتقترح استخدام أدوات مثل خطط الادخار الشهرية لمتابعة تقدمك المالي وتعزيز شعورك بالاستقرار.

يؤكد خبراء التنمية المالية والاجتماعية أن تبني ثقافة نقاش مفتوح عن المال، حتى على نطاق محدود، قد يخفف من فجوات الأجور ويمنح الأفراد شعورا أكبر بالتحكم في حياتهم المالية. فالمال ليس مجرد رقم، بل هو هوية، وقيمة، وعلاقات قوة، وما زال الكثيرون يخشون الحديث عنه، سواء كان راتبهم قليلا أو كبيرا.