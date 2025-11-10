كيف صنعت مدرسة كيمياء ثروة قدرها 20 مليار دولار؟

تتصدر تشونغ هويجوان قائمة أغنى النساء في الصين اللواتي صنعن ثروتهن بأنفسهن، بعد أن وصلت ثروتها إلى 19.7 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بنمو أسهم شركتها المدرجة في هونغ كونغ Hansoh Pharmaceutical Group للأدوية بنسبة 70% منذ آخر تقييم للثروات، لترتفع مكانتها في القائمة إلى المركز 16 بين أصحاب الثروات في الصين.

تخرجت تشونغ بدرجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة جيانغسو للمعلمين عام 1982، وعملت كمعلمة كيمياء في مدرسة متوسطة قبل أن تنتقل للعمل في مكتب إدارة الأدوية في مدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو.

وفي عام 1995، أسست Hansoh Pharmaceutical Group بدعم من المستثمر سين جوندا، الذي يمتلك حصة كبيرة في الشركة ويُقدر صافي ثروته بـ8.55 مليارات دولار، وتحت قيادتها، نمت الشركة بسرعة وتم طرحها للاكتتاب العام في 2019، حيث جمعت حوالي مليار دولار من خلال الاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ.

قوة ثروة تشونغ تعكس نجاحها في توقيع صفقات ترخيص استراتيجية مع شركات أدوية عالمية، ففي أكتوبر الماضي، أبرمت الشركة صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار مع العملاق السويسري روش لتطوير دواء لعلاج سرطان القولون، يتضمن دفعة أولية قدرها 80 مليون دولار، بالإضافة إلى مدفوعات مستقبلية تصل إلى 1.45 مليار دولار وعوائد من المبيعات المستقبلية، وفقا لـ فوربس.

هذه الصفقة تمثل واحدة من ست صفقات ترخيص وقعتها Hansoh Pharmaceutical Group منذ 2020، خمس منها مع شركات كبرى مثل GSK وMerck وRegeneron لتطوير أدوية لعلاج السرطان والسمنة.

وتستند المجموعة إلى أساسيات مالية قوية، إذ سجلت الشركة في النصف الأول من 2025 مبيعات بلغت 7.4 مليارات يوان (حوالي 1 مليار دولار)، بزيادة 14% عن العام السابق، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 15% ليصل إلى 3.1 مليارات يوان.

دواؤها الرئيسي لعلاج السرطان، أميل، بدأ في كسب حصص سوقية من دواء Tagrisso لشركة AstraZeneca في الصين، مما يعكس قوة منتجات الشركة في السوق المحلية.

ويرى خبراء أن فرص توسيع Hansoh Pharmaceutical Group في الأسواق العالمية كبيرة، خصوصا في آسيا وأوروبا، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف التجارب السريرية الطويلة وإجراءات الموافقات التنظيمية.

وتشير التقديرات إلى أن فقط 8% إلى 10% من الأدوية في المرحلة الأولى من التجارب السريرية تصل إلى السوق، ما يجعل نجاح الشركة مثالا نادرا على النجاح في قطاع محفوف بالمخاطر.

يشغل زوج تشونغ، صن بياويانغ، منصب رئيس مجلس إدارة جيانغسو هينغروي للأدوية، بينما تدير ابنتهما صن يوان قسم البحث والتطوير في Hansoh Pharmaceutical Group، ما يعكس استمرار قيادة الأسرة للمجال الصيدلاني بشكل مستقل لكل شركة.

من مدرسة كيمياء متواضعة إلى رائدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، تبرز قصة تشونغ هويجوان كأحد أنجح الأمثلة على صناعة الثروة من الصفر في الصين، مع التركيز على الابتكار والصفقات الاستراتيجية التي عززت مكانتها بين أثرياء العالم.