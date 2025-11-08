بعد مكافأة ماسك الخيالية.. ماذا الذي يمكنك شراؤه بتريليون دولار؟

أصبح أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا، على بعد خطوة من أن يصبح أول تريليونير في العالم، بعد موافقة مساهمي الشركة على حزمة مكافآت غير مسبوقة قد تضاعف ثروته الحالية البالغة 481 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وتتطلب الحزمة تحقيق تسلا لعدد من المعايير الصعبة، أبرزها رفع القيمة السوقية للشركة بنسبة 466٪ عن مستوى قياسيها الحالي، وهو هدف يراه بعض الخبراء ممكنا لكنه محفوف بالتحديات، ومع ذلك، فإن مجرد احتمال تحقيقه دفع وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن المالي إلى الحديث عن "تريليون" وكأنه رقم يمكن إدراكه بسهولة، رغم أنه أكبر بكثير من أي قيمة يمكن للعقل استيعابها.

وللفهم بشكل أفضل، يوضح الكاتب جيري باتشكو مثالا: إذا أنفق الشخص 40 دولارا في الثانية، على مدار الساعة، فسيستغرقه إنفاق مليار دولار نحو 289 يوما، بينما يحتاج إنفاق تريليون دولار إلى أكثر من 792 سنة كاملة.

وعلى سبيل المثال، ماذا الذي يمكن شراؤه بتريليون دولار؟ بحسب تحليلات وسائل الإعلام، يمكن شراء أكثر من 1400 لاعب بيسبول مثل شواهـي أوهتاني بعقده القياسي البالغ 700 مليون دولار، أو كل السيارات المباعة في الولايات المتحدة هذا العام، أو تعيين 10000 مدير لشركة ستاربكس براتب يقارب 100 مليون دولار لكل منهم، وفقا لما نشرته سي إن إن.

ويمكن أيضا بناء نحو 333 ناطحة سحاب فائقة الارتفاع مثل مقر JPMorgan Chase في نيويورك، أو شراء 2000 يخت من نوعية يخت جيف بيزوس، أو امتلاك أسطول يضم 465 من أكبر السفن السياحية في العالم، بما يوازي تقريبا أسطول البحرية الأمريكية.

كما يمكن الاستحواذ على الجامعات الثماني في رابطة "آيفي ليج" خمس مرات، أو توزيع مكافأة قدرها 2,923 دولارا لكل شخص في الولايات المتحدة، أو شراء سويسرا كاملة وفقا لقيمتها الاقتصادية، أو جميع منازل ولاية هاواي البالغ عددها نحو 572,781 منزلا.

وبالنسبة للشركات الكبرى، يمكن لماسك شراء شركات كبرى مثل كوكاكولا وتويوتا وفولكس فاغن وإكسون موبيل، ما يمنحه قوة هائلة في أسواق السيارات والطاقة والمشروبات.

ويشير الخبراء إلى أن أرقام الثروة التي يمكن أن يصل إليها ماسك تُظهر مدى اتساع الفجوة بين الأغنياء وبقية المجتمع، وأن إدراك ضخامة الرقم يجعل الدين القومي الأمريكي البالغ 38 تريليون دولار يبدو "منطقيا نسبيا".

وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن عصرا جديدا من الثروات القياسية على مستوى الشركات ورؤسائها التنفيذيين قد بدأ، حيث أرقام الثروة لم تعد مجرد أعداد يمكن للبشر تصورها، بل أصبحت خيالية تتجاوز كل المقاييس التقليدية.