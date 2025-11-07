زجاجة مياه تصنع إمبراطورية بـ76 مليار دولار.. كيف بنى تشونغ شانشان ثروته؟

في قصة صعود مثيرة أقرب إلى الحكايات الأسطورية، حافظ رجل الأعمال الصيني تشونغ شانشان، مؤسس شركة «نونغفو سبرينغ» للمشروبات، على لقب أغنى رجل في الصين لعام 2025 وفق قائمة «هورون» للأثرياء، بثروة صافية بلغت 76.2 مليار دولار، متفوقا على أسماء عملاقة مثل جاك ما مؤسس «علي بابا»، ووان نينغ مالك شركة Pop Mart، ولي جون مؤسس «شاومي».

أعلنت النتائج خلال مؤتمر صحفي في شنغهاي، حيث أوضح روبرت هوغويرف، رئيس مجموعة هورون وكبير باحثيها، أن القائمة الجديدة «تعكس تنامي القدرة التنافسية للصين في الابتكار والنمو الاقتصادي عالي الجودة»، مشيرا إلى أن عام 2025 شهد توسعا كبيرا في قطاعي التكنولوجيا والاستهلاك المحلي، مما أثر بشكل مباشر على ثروات كبار المستثمرين.

لكن ما يميز تشونغ شانشان ليس فقط ثروته الهائلة، بل رحلة صعوده غير التقليدية، فقد وُلد تشونغ عام 1954 في مدينة هانغتشو في فترة اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية عاصفة، وترك المدرسة الابتدائية خلال «الثورة الثقافية» بسبب الفقر، واضطر للعمل في مواقع البناء وهو طفل لتأمين قوته اليومي، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، لم يتخل عن حلمه في تحسين حياته، وفقا لـ financialexpress.

في السبعينات، حاول الالتحاق بالجامعة عبر امتحانات القبول، ورغم إخفاقه في المحاولة الأولى، واصل المحاولة حتى التحق لاحقا بجامعة تشجيانغ المفتوحة، التي أتاحت له الدراسة والعمل في آن واحد، وفي عام 1984، بدأ العمل صحفيا في صحيفة «تشجيانغ ديلي»، حيث أجرى مقابلات مع رجال أعمال ناجحين، الأمر الذي ألهمه للبدء في طريقه التجاري.

عام 1988، انتقل تشونغ إلى جزيرة هاينان ليخوض أولى تجاربه في عالم الأعمال من خلال مشروع لبيع الفطر والروبيان والسلاحف البحرية، لكن المشروع فشل، تبعتها تجارب أخرى باءت بالفشل، مثل العمل مندوب مبيعات في شركة للمشروبات وبيع المكملات الصحية، إلا أن هذه الإخفاقات لم توقف عزيمته.

التحول الجذري في حياته جاء عام 1996 حين أسس شركة نونغفو سبرينغ وعندها اتخذ قرارا جريئا وهو عدم إزالة المعادن الطبيعية من المياه المعبأة، في وقت كانت فيه المياه المقطرة هي الأكثر شيوعا في الصين.

أحدثت الفكرة نقلة نوعية، وتحولت «نونغفو سبرينغ» سريعا إلى الشركة الأولى في قطاع المياه المعبأة، ثم توسعت لتصبح واحدة من أكبر شركات المشروبات على مستوى العالم، بين عامي 2012 و2020، احتلت الشركة المركز الأول في مبيعات المشروبات المعبأة في السوق الصينية.

وفي عام 2020، تم طرح الشركة للاكتتاب العام، وهو الحدث الذي نقل ثروة تشونغ من 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال أشهر قليلة، كما يمتلك حصة كبيرة في شركة الأدوية Wantai Pharmacy Enterprise، ما عزز موقعه المالي وجعل اسمه يتردد عالميا في عالم الاستثمار والمليارات.

ورغم نجاحه الهائل، يصفه الإعلام الصيني بـ «الذئب الوحيد»، إذ يعيش حياة بعيدة عن الأضواء ولا يشارك في المناسبات العامة أو السياسية، ويفضل التركيز على عمله فقط.

قصة تشونغ شانشان تظل مثالاً ملهماً لكل من يبدأ من الصفر، فهي تثبت أن النجاح لا يرتبط بنقطة البداية، بل بالإصرار على الوصول إلى النهاية.