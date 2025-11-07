تريليون دولار وجيش روبوتات.. هل بدأ عصر هيمنة إيلون ماسك؟

في خطوة غير مسبوقة في عالم المال، صوّت مساهمو شركة تسلا لصالح منح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، ما يمهّد الطريق أمامه ليصبح أول تريليونير في العالم بشرط أن يحقق أهدافاً ضخمة وطموحة خلال السنوات العشر المقبلة.

الحزمة، التي حصدت أكثر من 75% من أصوات المساهمين خلال الاجتماع السنوي في أوستن بولاية تكساس، تُعد أكبر تعويض محتمل في تاريخ الشركات العالمية، ورغم أن ماسك لا يتقاضى راتباً من الشركة، فإن المكافأة تأتي على شكل منحة أسهم يمكن أن تصل إلى 423.7 مليون سهم إضافي، تُصرف على 12 دفعة متساوية عند تحقيق كل هدف من الأهداف المحددة، وفقا لـ بي بي سي.

لكي يحصل ماسك على كامل قيمة الحزمة، ينبغي على تسلا أن تصل إلى تقييم سوقي يبلغ 8.5 تريليونات دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمتها الحالية، وبزيادة تتجاوز 466% عن سعر السهم الحالي. هذا الرقم يعني أيضاً أن تسلا يجب أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة «إنفيديا»، التي أصبحت مؤخراً الأعلى قيمة في العالم بعد وصولها إلى 5 تريليونات دولار.

إضافة إلى ذلك، تشترط الحزمة تحقيق مجموعة من الأهداف التشغيلية العملاقة، من بينها:

نشر مليون مركبة روبوتاكسي ذاتية القيادة.

بيع مليون روبوت بشري من طراز Optimus.

إضافة 10 ملايين اشتراك نشط في خدمة القيادة الذاتية الكاملة (FSD).

تسليم 20 مليون سيارة كهربائية خلال 10 سنوات.

الوصول إلى 400 مليار دولار من الأرباح عبر أربعة أرباع متتالية.

احتفالات ورقص… وسط انتقادات حادة

عند الإعلان عن نتيجة التصويت، عمّت القاعة موجة من الهتاف باسم إيلون ماسك، الذي صعد إلى المسرح ورقص وسط تصفيق حار.

وقال ماسك في كلمته: «ما نحن بصدد البدء فيه ليس فصلاً جديداً في تاريخ تسلا، بل كتاب جديد بالكامل».

ورغم الحماس داخل القاعة، واجه القرار اعتراضاً واضحاً من مؤسسات استثمارية كبرى، بينها صندوق الثروة السيادي النرويجي، ومجلس معلمي الولايات المتحدة (AFT)، وشركتا الاستشارات المؤسسية ISS وGlass Lewis، ورأت هذه الجهات أن الحزمة تمنح ماسك سلطة مفرطة وتحمّل الشركة مخاطر كبيرة، خاصة في ظل تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية.

إحدى المجموعات المعارضة وصفت القرار بحدة قائلة: «إيلون ماسك حصل على تريليون دولار مقابل الفشل… المبيعات تنخفض والمخاطر تتصاعد».

التركيز على الروبوتات بدل السيارات

المفاجئ في خطاب ماسك هو تركيزه على مشروع الروبوت «Optimus» أكثر من مستقبل السيارات الكهربائية.

وصرّح قائلاً إن الروبوت: «سيكون أكبر منتج في التاريخ… أكبر من الهواتف الذكية».

كما لمّح إلى استخدام الروبوتات في الرعاية الصحية وحتى في السجون، مضيفاً بلهجة ساخرة: «قد تحصل على روبوت يتبعك ويمنعك من ارتكاب الجرائم».

ورغم الطموحات الكبيرة، لم يدخل الروبوت مرحلة الإنتاج التجاري حتى الآن.

هل يصبح أول تريليونير في العالم؟

تقدّر ثروة ماسك حالياً بنحو 460 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وإذا تمكن من تحقيق أهداف حزمة التعويض الجديدة، فمن المحتمل أن يصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته تريليون دولار.

ورغم ما يواجهه من انتقادات، يؤكد ماسك أن الهدف من الحزمة ليس جمع المزيد من الثروة، بل ضمان قدرته على توجيه الشركة. ويقول: «لا يتعلق الأمر بالمال… بل بامتلاك التأثير الكافي لقيادة الشركة نحو المستقبل».