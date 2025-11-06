أقل من منافسيه بـ50 مرة.. كم تبلغ ثروة زهران ممداني عمدة نيويورك؟

أصبح زهران ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، العمدة القادم لنيويورك بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، متفوقا على الحاكم السابق أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليفوا.

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس فوزه مساء الثلاثاء بنسبة تجاوزت 50% من الأصوات مقابل 41.3% لكومو، بعد حملة انتخابية ضمت مناظرات حامية وموجة من مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدفقات كبيرة من أموال لجان العمل السياسي.

ممداني، الذي ينتمي إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، نشأ في بيئة مرفهة، فوالده، محمود ممداني، أستاذ مشهور في جامعة كولومبيا، ووالدته، ميرا ناير، مخرجة أفلام حائزة على جوائز، ومع ذلك، يرفض ممداني النخبوية التي نشأ فيها، ويعيش في شقة مستأجرة بسعر ثابت، ولا يمتلك سيارة، ويعلن عن ملكيته الأساسية فقط لأراضٍ في أوغندا، مسقط رأسه، وفقا لمجلة فوربس.

ولد ممداني في كامبالا عام 1991 وانتقلت عائلته إلى نيويورك عندما كان في السابعة من عمره بعد أن حصل والده على وظيفة تدريسية في جامعة كولومبيا، درس في مدرسة بانك ستريت الخاصة في مانهاتن، ثم تخرج من مدرسة برونكس الثانوية للعلوم، قبل أن يكمل دراسته في كلية بودوين حيث تخصص في الدراسات الإفريقية.

بعد التخرج، عمل ممداني على مواقع تصوير والدته، وشارك في مجال الراب باستخدام أسماء مستعارة، وعمل في عدة حملات سياسية وجهود تنظيمية مجتمعية. أصبح مواطنا أمريكيا في 2018، وفاز بمقعد في الجمعية التشريعية لنيويورك عام 2020، حيث حصل على راتب سنوي يبلغ 142,000 دولار.

صافي ثروة ممداني الحالي لا يتجاوز حوالي 200,000 دولار، ويتركز بشكل رئيسي في الأراضي في أوغندا. بالمقارنة، يقدر صافي ثروة منافسه السابق كومو بحوالي 10 ملايين دولار، أي خمسين ضعفا تقريبا.

ومع توليه منصب العمدة في 1 يناير 2026، سيرتفع راتبه إلى حوالي 260,000 دولار، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من السكن الرسمي للعمدة في قصر غرايسي.

يعد ممداني أول عمدة في نيويورك من التيار الاشتراكي منذ عقود، وقد تعهد خلال حملته بتجميد زيادات الإيجار في بعض الشقق، وجعل حافلات المدينة مجانية، ورفع الضرائب على الأثرياء، وركزت حملته على قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية، محاولا تقديم نفسه كمدافع عن الطبقة العاملة على الرغم من خلفيته المرفهة.

تجدر الإشارة إلى أن والديه ما زالا يعيشان في سكن تملكه جامعة كولومبيا في الجانب الغربي الأعلى من مانهاتن، ويستمران في ممارسة أنشطتهما الأكاديمية والفنية، مما يعكس استمرار الروابط الأسرية بالمدينة التعليمية والثقافية التي نشأ فيها ممداني.

مع فوزه، يصبح ممداني أصغر عمدة في تاريخ المدينة منذ هيو جون غرانت الذي تولى المنصب عام 1889 في سن 30 عاما، ويمثل فوزه تحولا تاريخيا في السياسة المحلية، ويثير تساؤلات حول كيفية إدارة المدينة من قبل شخصية شابة تركز على العدالة الاجتماعية في ظل العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة.