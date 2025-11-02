45 ألف دولار تشعل الخلاف بين المليارديرين إيلون ماسك وسام ألتمان

تصاعدت الخلافات العلنية بين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بعد أن نشر ألتمان لقطات شاشة توضح محاولته إلغاء حجزه لسيارة تسلا رودستر، التي لم يتسلمها منذ أكثر من سبع سنوات.

بدأ السجال عندما شارك ألتمان عبر منصة X (تويتر سابقاً) صوراً لرسائل بريد إلكتروني تؤكد دفعه مبلغ 45 ألف دولار في يوليو 2018 مقابل حجز السيارة. وعبّر ألتمان عن إحباطه من طول فترة الانتظار، قائلاً: «كنت متحمساً للغاية لهذه السيارة! وأتفهم حدوث التأجيلات، لكن الانتظار لمدة 7.5 سنوات يبدو طويلاً جداً».

ورد ماسك على منشور ألتمان عبر المنصة نفسها، مؤكدا أن الأخير عرض جزءا فقط من القصة، وأنه قد تلقى المبلغ خلال 24 ساعة من طلب الإلغاء.

وأضاف ماسك بسخرية: «نسيت أن تذكر الفصل الرابع، حين تمت معالجة المشكلة واسترجعت أموالك خلال يوم واحد. لكن هذا من طبيعتك»، وفقا لـ news.ssbcrack.

وفي تعقيب لاحق، لمح ماسك إلى أن ألتمان بالغ في تصوير الوضع، قائلاً: «لقد سرقت مؤسسة غير ربحية»، في إشارة إلى تحوّل OpenAI إلى كيان ربحي تحت تأثير مايكروسوفت.

أُطلقت الجيل الثاني من تسلا رودستر عام 2017، ووصفها ماسك بأنها «أسرع سيارة إنتاج تجاري في العالم». ومع ذلك، واجه المشروع تأجيلات متكررة، وما زالت السيارة حتى اليوم في مرحلة «التطوير التصميمي» وفق تقرير أرباح تسلا الأخير.

هذا التأخير دفع العديد من العملاء لإلغاء حجوزاتهم، من بينهم اليوتيوبر الشهير MKBHD، الذي أعلن تراجعه عن الحجز بسبب طول فترة الانتظار.

وفي مقابلة حديثة ببرنامج The Joe Rogan Experience، ألمح ماسك إلى أن رودستر القادمة ستضم «تكنولوجيا خارقة»، مشبّها السيارة بمزيج من جميع سيارات جيمس بوند، مؤكدا أن العرض التوضيحي سيكون «لا يُنسى».

جذور الخلاف بين ماسك وألتمان

العلاقة بين الرجلين ليست حديثة، إذ كان ماسك أحد مؤسسي OpenAI في 2015، قبل أن يغادر مجلس الإدارة في 2018. ومنذ ذلك الحين، انتقد ماسك توجه الشركة نحو الربح وإبعادها عن أهدافها الأصلية كمشروع مفتوح المصدر يوازن نفوذ شركات التقنية الكبرى مثل غوغل.

كما رفع ماسك دعوى قضائية ضد ألتمان وOpenAI، متهما الشركة بانتهاك رسالتها غير الربحية، بينما ردت OpenAI بوصف الدعوى بأنها «عديمة الأساس تماماً». وضمن التغييرات التنظيمية الأخيرة، أعلنت OpenAI عن تأسيس مؤسسة OpenAI Foundation للإشراف على الأنشطة غير الربحية، إلى جانب OpenAI Group PBC كشركة ذات منفعة عامة.

خلاصة الأزمة

على الرغم من أن النزاع حول حجز سيارة يبدو بسيطا، إلا أنه يعكس توترا مستمرا بين ماسك وألتمان حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنية. هذه الأزمة تأتي ضمن سلسلة طويلة من المواجهات بين أبرز شخصيات الابتكار التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع الطموحات الفردية مع الرؤى المؤسسية الكبرى.