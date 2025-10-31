زلزال في عالم المال.. زوكربيرغ يخسر 25 مليار دولار في ساعات

شهدت أسهم شركة ميتا هبوطاً حاداً يوم أمس الخميس، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ بنحو 25 مليار دولار، ليصبح بذلك خامس أغنى شخص في العالم، بعد أن تجاوزت الخسائر اليومية للشركة التوقعات واعتُبرت الأكبر منذ عام 2022.

تراجع سهم ميتا بنسبة 12.3% ليغلق عند نحو 658.50 دولارا، وهو أكبر انخفاض يومي منذ تراجع السهم بنسبة 24.5% في أكتوبر 2022. يأتي هذا الهبوط بعد إعلان الشركة عن أرباح الربع الثالث، والتي جاءت أقل بكثير من توقعات وول ستريت، متأثرة بفرض ضريبة لمرة واحدة قدرها 15.9 مليار دولار نتيجة قانون One Big Beautiful Bill للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نشرته فوربس.

وأعلنت ميتا أن أرباح السهم بلغت 1.05 دولار فقط، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت 6.72 دولارات، رغم تحقيق إيرادات بلغت 51.2 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 49.5 مليار دولار. ورغم ذلك، قالت الشركة إن أرباحها كانت لتفوق التوقعات لولا الضريبة المفروضة، حيث كانت تتوقع أن تصل أرباح السهم إلى 7.25 دولارات.

كما رفعت ميتا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي من 66–72 مليار دولار إلى 70–72 مليار دولار، مؤكدة استعدادها لمواجهة التغيرات التقنية الكبرى مع وصول الذكاء الفائق.

وقال زوكربيرغ إن الشركة ستكون في موقع مثالي للاستفادة من "تحول جذري في العديد من الفرص الكبيرة".

على صعيد وحدات الشركة، سجلت "رياليتي لابز"، المسؤولة عن تطوير نظارات الواقع الافتراضي والنظارات الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Ray-Ban وOakley، خسارة تشغيلية بلغت 4.4 مليارات دولار بعد تحقيق إيرادات 470 مليون دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 5.1 مليارات دولار مقابل 316 مليون دولار إيرادات.

ويأتي هذا التراجع بعد عام شهد ارتفاع أسهم ميتا بنسبة 10% رغم التحديات، مع استمرار استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي. واستثمرت ميتا هذا العام 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI لتوظيف مؤسسها ألكسندر وانغ لقيادة مبادرة Superintelligence Labs.

كما أبرمت الشركة عدة صفقات سحابية لتعزيز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، أبرزها صفقة مع جوجل بقيمة 10 مليارات دولار لمدة ست سنوات.

وبحسب تقديرات فوربس، انخفضت مكانة زوكربيرغ من المركز الثالث إلى الخامس عالمياً، بعد جيف بيزوس مؤسس أمازون بـ238.3 مليار دولار ولاري بيدج مؤسس جوجل بـ236.3 مليار دولار، بينما لا يزال إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بـ490.8 مليار دولار، يليه لاري إليسون من أوراكل بـ314.7 مليار دولار.

تأتي هذه التطورات وسط ترقب الأسواق لإعلان نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى خلال ساعات، في حين ستصدر انفيديا تقريرها الربع سنوي في 19 نوفمبر، في خطوة قد تؤثر على مسار أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام.