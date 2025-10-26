من مفلس إلى مليونير.. هاتف مستعمل صنع ثروة بملايين الدولارات

في عالم الأعمال، كثيرون يبحثون عن فرص النجاح، لكن القليل فقط ينجح في تحويل الأزمات إلى انتصارات. ريك سينكو واحد من هؤلاء، بدأ رحلته من الصفر بعد أن فقد وظيفته وأصبح مفلسا، واضطر لتأمين حياة طفله الصغير. اكتشف طريقه نحو الثروة عبر إعادة بيع السلع المستعملة على الإنترنت، حيث تحولت فكرة بسيطة لشراء وبيع هاتف مستعمل إلى مشروع متكامل يحقق ملايين الدولارات، ليصبح مثالًا حيًا على الإصرار والابتكار في مواجهة الصعاب.

في عام 2008، واجه الشاب الأمريكي ريك سينكو أزمة مالية خانقة بعد فقدان وظيفته، وكان عليه تأمين حياة كريمة لطفله الصغير. حينها اشترى هاتفا مستعملًا بـ35 دولارا من موقع "كريغزلست" وأعاده بيعه على "إيباي" مقابل 75 دولارا، ليكتشف بذلك فرصة جديدة للرزق وتحول نقطة الانطلاق في حياته المهنية.

أدرك سينكو أن الإنترنت يمكن أن يكون منصة قوية لبناء مشروع، فكرّس نفسه للعمل الشاق، متابعا الأسواق، ومتعلما أسرار إعادة البيع خطوة بخطوة.

من العمل لساعات تصل إلى 20 ساعة يوميا، وحتى التنقل بين الأسواق والمتاجر الخيرية لبناء شبكة من العلاقات، تحوّل جهده إلى مشروع متكامل في إعادة بيع السلع المستعملة.

بحلول عام 2023، أطلق سينكو شركته Technsports المتخصصة في بيع الملابس المستعملة بالجملة، التي تُباع اليوم لما يصل إلى 5 آلاف قطعة يوميًا، مستهدفة بائعي إعادة البيع المحترفين.

ووفقا لتقارير "CNBC Make It" حققت الشركة إيرادات تتجاوز 6.5 ملايين دولار في 2024، مع هامش ربح يُقدّر بنحو 50% لكل قطعة.

قبل نجاحه، واجه سينكو سلسلة من التحديات، فقد أصبح أباً في سن 18 عاماً، واضطر للعمل في مختبر تصوير لخمس سنوات حتى يؤمّن احتياجاته واحتياجات ابنه. لاحقاً، حصل على شهادة في صيانة الحواسيب قادته إلى وظيفة أفضل في "سيركيت سيتي". لكن بعد أسبوعين فقط تقدمت الشركة بطلب حماية من الإفلاس وفق الفصل 11، ليعود سينكو لنقطة الصفر في قلب الأزمة المالية العالمية.

حين تعطل هاتفه ولم يكن يملك المال لإصلاحه أو شراء بديل جديد، توجّه إلى مواقع السلع المستعملة بحثاً عن حل اقتصادي. وهناك لاحظ الفارق السعري الكبير بين المنصات، فبدأ بشراء الأجهزة وإعادة بيعها بدافع الحاجة أولاً، وبطموح متزايد لاحقاً.

يقول: "لا تحتاج إلى الكثير من المال لتبدأ. ولا تحتاج حتى إلى معرفة واسعة. يكفي أن تبدأ".

وبحلول عام 2010، كان دخله السنوي قد تجاوز 100 ألف دولار بفضل إعادة بيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية ذات الطلب المرتفع.

إلا أنه لاحظ لاحقاً أن قطاع الملابس المستعملة أكثر استقراراً وأقل مخاطر. فالقميص - كما يقول- "لن يتعطل أثناء الشحن". إضافة إلى أن كثيراً من الناس لا يقدّرون قيمة الملابس ذات العلامات الراقية في أسواق السلع المستعملة، ما يجعلها فرصاً ذهبية لمن يعرف كيف ينتقي.

النمو عبر التحوّل الذكي في نموذج العمل

توسعت أعمال سينكو تدريجياً، وبات يعرض 250 سلعة يومياً على "إيباي"، مستعيناً بفريق من مساعدي التصوير والإدراج والتغليف.

وفي العام 2023، تخطت مبيعاته عبر المنصة 2.5 مليون دولار، ارتفاعاً من 500 ألف دولار في 2017. لكن رغم ذلك، شعر بأنه بلغ أقصى قدرة على البيع بالتجزئة، فاتّجه إلى البيع بالجملة لتحسين الكفاءة وزيادة حجم الأعمال.

ويقول سينكو : "المخزون أصبح أهم أصولي. وأنا أكثر ربحية عندما أبيع كمية أكبر بهوامش أقل".

ثمرة الجهد ورحلة لا تتوقف

التقى سينكو زوجته خلال عمله القصير في "سيركيت سيتي"، وتعهدا معاً بأن يواصلا العمل بلا كلل حتى يتخرج ابنه من المدرسة الثانوية، ثم يستمتعا بحياة أكثر راحة. وعندما تحقق ذلك، سافرا العام الماضي إلى نيويورك وكاليفورنيا ولاس فيغاس.

ورغم ذلك، لا يبدو سينكو مستعداً للراحة أو التقاعد ويعبر عن ذلك بقوله : "حين تكتشف قدرتك على مضاعفة المال - تضع 5 دولارات وتحصل على 25 - كيف يمكنك التوقف؟".

ويختصر فلسفته قائلاً: "هل عملت كثيراً؟ بالتأكيد… لكن كان عليّ أن أنمّي العمل. وفي النهاية كان عليّ أن أكون الأفضل".

ويقول سينكو إن القدرة على مضاعفة المال تتطلب استمرارية وجهدا مستمرا. فلسفته باختصار: النجاح يحتاج إلى التزام وصبر وعمل دؤوب للوصول إلى القمة.