لماذا يمتلك الملياردير وارن بافيت أموالاً نقدية أكثر من الاحتياطي الفيدرالي؟

في حدث لافت على الساحة المالية الأمريكية، كشفت تقارير حديثة أن الملياردير الشهير وارن بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، يحتفظ حالياً بسيولة نقدية تفوق حجم السيولة التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل الأسواق واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة CNBC، فإن بافيت يحتفظ بما يقارب 314 مليار دولار من أموال شركته على شكل سندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل، تُعدّ من أكثر الأدوات المالية أماناً وسيولةً، إذ تضمنها الحكومة الأمريكية بالكامل وتستحق خلال عام أو أقل.

ويرى محللون أن لجوء بافيت إلى هذا الحجم الكبير من السيولة يعكس حالة الحذر الشديد التي يتعامل بها المستثمر المخضرم مع السوق، خصوصاً في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها المؤشرات الأمريكية منذ مطلع العام.

فبينما يتجه العديد من المستثمرين إلى المضاربة سعياً وراء الأرباح السريعة، يختار بافيت الحفاظ على المرونة المالية بانتظار الفرص المناسبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ضاعفت "بيركشاير هاثاواي" حجم استثماراتها في سندات الخزانة خلال العام الماضي، في إشارة إلى أن الشركة تفضّل الحفاظ على السيولة بدلاً من المخاطرة في سوق الأسهم غير المستقرة.

وتُقدّر العوائد الحالية على هذه السندات بنحو 4%، ما يجعلها خياراً أكثر استقراراً مقارنةً حتى بأفضل الحسابات البنكية ذات العائد المرتفع.

ويُعرف عن بافيت أنه يتصرف بحذر شديد قبيل فترات الركود، إذ سبق أن اتخذ خطوات مماثلة قبل الأزمات الاقتصادية الكبرى.

ويعتقد محللون أن تحوّله نحو السيولة الكاملة قد يكون إشارة مبكرة إلى تراجع وشيك في الأسواق، خاصة مع توقعات العديد من الخبراء بحدوث تباطؤ اقتصادي أو ركود خلال العام المقبل.

وفي تصريح سابق لمجلة Fortune، قال بافيت: "إذا ظهرت الصفقة المناسبة، يمكننا إنفاق 100 مليار دولار"، في إشارة إلى استعداده لاستغلال أي فرصة استثمارية كبرى عندما تتراجع الأسعار.

من جهة أخرى، يرى خبراء أن هذه السياسة تمنح "بيركشاير هاثاواي" أفضلية استراتيجية، إذ تستطيع التحرك بسرعة لشراء أصول وشركات بأسعار منخفضة عند حدوث تصحيح في السوق، وهو ما مكّنها في أوقات سابقة من تحقيق مكاسب ضخمة في فترات الأزمات.

ومع أن البعض يعتبر موقف بافيت بالغ الحذر، فإن سجله الطويل في تجاوز الأزمات المالية يمنحه مصداقية كبيرة في الأوساط الاستثمارية. وبينما يواصل المستثمرون مراقبة تحركاته عن كثب، يبدو أن الأسواق تستعد لمرحلة جديدة عنوانها التحوّط والحذر، بانتظار ما إذا كان بافيت، مرة أخرى، يرى ما لا يراه الآخرون.