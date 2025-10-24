ثروة لاري إليسون تتهاوى.. 14 مليار دولار تتبخر في يومٍ واحد!

يشهد عالم مليارديرات التكنولوجيا تقلّبات متسارعة تعكس مدى ارتباط ثروات هؤلاء العمالقة بأداء شركاتهم في الأسواق المالية، ففي أحدث مثال على ذلك، خسر مؤسس شركة «أوراكل» العملاقة، لاري إليسون، نحو 14 مليار دولار من ثروته خلال يومٍ واحد، بعد تراجع أسهم الشركة بنسبة قاربت 5% يوم الاثنين الماضي، وفقا لتقديرات مجلة فوربس.

ورغم هذه الخسارة الكبيرة، فإن إليسون ما زال من أبرز الرابحين هذا العام، إذ تُظهر بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات أن ثروته ارتفعت بنحو 144 مليار دولار منذ بداية العام، ما يعادل زيادة بنسبة 75%، لتصل إلى 336 مليار دولار، بينما تُقدّرها فوربس بقيمة أعلى تبلغ 350.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثانية عالميا بين أغنى الأشخاص بعد إيلون ماسك.

وكان إليسون قد تصدّر قائمة أغنى أغنياء العالم لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي، عندما قفزت أسهم «أوراكل» بقوة عقب إعلان الشركة عن حصولها على عقود ضخمة في مجال الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شركتي OpenAI وميتا. هذا التطور دفع المستثمرين إلى مزيد من التفاؤل حول مستقبل الشركة التي تعدّ من أقدم وأكبر مزوّدي خدمات البرمجيات والبنية السحابية في العالم.

وفي الوقت الذي أبدى فيه بعض المستثمرين قلقا من زيادة النفقات الرأسمالية لـ«أوراكل»، فإن المحللين الماليين يبدون تفاؤلا حذرا تجاه أدائها المستقبلي. فقد رفع المحلل مارك ثيل السعر المستهدف للسهم من 360 دولارا إلى 400 دولار، فيما شاركه الرأي محللان آخران هما دي فوشي ولينشاو، اللذان رفعا التوقعات إلى المستوى ذاته. أما المحلل براد ريباك من شركة «ستيفل»، فاختار نهجا أكثر تحفظا محددا السعر المستهدف عند 350 دولارا للسهم.

وتستند هذه التوقعات المتفائلة إلى الأداء القوي لوحدات الحوسبة السحابية في الشركة، والتي تُعدّ اليوم ركيزة استراتيجية في خططها للنمو.

وتشير تقديرات «أوراكل» إلى أن إيرادات البنية التحتية السحابية ستصل إلى 18 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مع خطط طموحة لمضاعفتها إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2027، ثم زيادتها تدريجيا لتصل إلى 73 مليارا، و114 مليارا، و144 مليار دولار في الأعوام اللاحقة.

لكن الانخفاض الأخير في سعر السهم بنسبة 6.3% تقريبا ألقى بظلاله على ثروة إليسون، التي تراجعت في فترة وجيزة. ومع ذلك، لا يزال إليسون في دائرة المنافسة القريبة مع إيلون ماسك، الذي يواصل تصدّر القائمة بثروة تقارب 486 مليار دولار.

اللافت أن ارتفاع أسهم «أوراكل» في وقت سابق من العام أضاف إلى ثروة إليسون 110 مليارات دولار في يومٍ واحد، ليصبح ثاني شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 400 مليار دولار، في مؤشرٍ على مدى حساسية ثروات عمالقة التكنولوجيا لتقلبات أسواق المال، وصعود نجم الحوسبة السحابية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في رسم خريطة الثروة العالمية.