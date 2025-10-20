سر الـ130 مليار دولار.. قاعدة وارن بافيت البسيطة التي صنعت إمبراطوريته

يشتهر الملياردير الأمريكي وارن بافيت، أحد أغنى المستثمرين في العالم، بقدراته الفائقة في التنبؤ بأسواق المال واتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية، وعلى الرغم من الثروات الطائلة التي جمعها، يؤكد بافيت أن سر نجاحه لم يكن مرتبطا دائما بالبحث عن الأغنى أو الأقوى، بل بالاختيار الدقيق للأشخاص المناسبين للعمل معهم.

وقال بافيت في أكثر من مقابلة: «الزواج من شخص لتغييره حماقة، وتوظيف شخص لتغييره أمر بنفس الحماقة، والشراكة معهم لنفس السبب جنون». ويشير بذلك إلى أهمية اختيار شركاء يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، بدلاً من محاولة تغيير الآخرين بما يتوافق مع رؤيته.

تعتبر شراكته الطويلة مع تشارلي مونجر نموذجا حيا لهذا المبدأ، فقد عمل مونجر كذراع بافيت اليمنى في شركة بيركشاير هاثاوي منذ عام 1978 وحتى وفاته عام 2023.

وأثرت هذه الشراكة بشكل كبير على استراتيجيات بافيت، إذ ألهمته أفكارا جديدة ساهمت في توسيع نطاق أعماله وتعزيز الابتكار داخل شركته، وفقا لموقع rudebaguette.

ويعتمد أسلوب بافيت الاستثماري على الصبر والرؤية طويلة الأمد، حيث يرى أن النجاح في الاستثمار لا يتحقق من خلال المكاسب السريعة، بل من خلال الالتزام بخطط مدروسة ومستمرة على مدى السنوات. واستثماراته الشهيرة في شركات مثل كوكاكولا وأمريكان إكسبريس تؤكد هذا النهج، إذ حققت عوائد استثنائية بفضل ثقته الراسخة في إمكاناتها المستقبلية.

كما يحذر بافيت من الانجراف وراء الفقاعات المضاربية التي تتولد عن الحماسة الجماعية، مشددا على أن الحكيم يستفيد في البداية فيما يندم الأحمق في النهاية. ويؤكد أن التركيز على النمو المستدام طويل الأمد أفضل من الانشغال بالمكاسب السريعة والمؤقتة.

وتُعد النزاهة والأخلاق حجر الأساس في فلسفة بافيت التجارية، حيث يشدد على الشفافية والمصداقية في جميع المعاملات. ويعتبر الثقة رأسمال لا يقدر بثمن، ويعمل على غرس ثقافة المسؤولية والمساءلة بين موظفيه في بيركشاير هاثاوي، مما جعل الشركة نموذجا يُحتذى في ممارسات الأعمال الأخلاقية.

ورغم نجاحه، لا يتردد بافيت في الاعتراف بالأخطاء والفشل كجزء لا يتجزأ من رحلة الاستثمار. ويعتبرها فرصا للتعلم والنمو، مؤكداً على أن المرونة وقبول الفشل يُسهمان في تطوير استراتيجيات أفضل وتحقيق نجاح أكبر على المدى الطويل.

تقدم فلسفة وارن بافيت دروسا مهمة لأي شخص يسعى للنجاح في عالم الأعمال والاستثمار، من خلال التركيز على اختيار الأشخاص المناسبين، التحلي بالصبر، الالتزام بالقيم الأخلاقية، وتعلم الدروس من الأخطاء، ويمثل هذا المزيج من المبادئ استراتيجية عملية لبناء إمبراطوريات مالية مستدامة، وتطبيقها قد يكون مفتاحا لتحقيق النجاح والابتكار في الحياة المهنية والشخصية على حد سواء.