عطاء بلا حدود.. الملياردير ريتش كيندر وزوجته يتبرعان بـ 95% من ثروتهما

أعلن المليارديران، نانسي وريتش كيندر، من هيوستن الأمريكية، عن التزامهما بالتبرع بنسبة 95% من ثروتهما، التي تتجاوز 11 مليار دولار، لدعم مشاريع خيرية في مدينة هيوستن، بما في ذلك الحدائق العامة، والمبادرات الثقافية والفنية، والبرامج التعليمية، والمشاريع المجتمعية الأخرى.

يأتي هذا الإعلان خلال مقابلة مع قناة ABC13 هيوستن، بمناسبة وضع حجر الأساس لتوسعة بقيمة 18.5 مليون دولار حديقة التحرر التاريخية في حي "ذا ثيرد وارد"، ويعد الزوجان المانح الرئيسي لهذا المشروع عبر مؤسسة كيندر، التي أسسها الزوجان بعد زواجهما عام 1997.

يذكر أن حديقة التحرر في هيوستن هي أقدم الحدائق التاريخية في المدينة، تأسست عام 1872 في حي "ذا ثيرد وارد" لخدمة المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي بعد الحرب الأهلية.

تشتهر الحديقة بالاحتفالات السنوية بـ "جونتينث" وتستضيف فعاليات ثقافية وموسيقية مثل سلسلة حفلات "Jazzy Sundays" التي تستهدف تعزيز الثقافة والفنون في المجتمع المحلي.

وقال ريتش كيندر: "نعتقد جميعا أنه من الضروري أن نترك العالم أفضل مما وجدناه. كل الثروات التي نحققها هي نتيجة دعم الكثير من الأشخاص لنا على طول الطريق، ومن هنا جاء قرارنا التبرع بمعظم ثروتنا أو كلها".

ويعتبر المليارديران، نانسي وريتش كيندر من أوائل الموقعين على مبادرة "The Giving Pledge" التي أطلقت عام 2010 من قبل بيل غيتس ومليندا فرينش غيتس ووارن بافيت، والتي تحث الأثرياء على الالتزام بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثرواتهم.

لكن الزوجين الثريين اختارا المضي أبعد، حيث تعهدا عام 2011 بالتبرع بنسبة 95% من ثروتهما، سواء خلال حياتهما أو بعد وفاتهما.

وبحسب تقديرات مجلة فوربس الأخيرة، تبلغ ثروة الزوجين 11.2 مليار دولار، ما يجعلهما أغنى الأفراد في هيوستن. ويركز عملهما الخيري على تمويل المساحات الخضراء الحضرية، والمشاريع الثقافية والفنية، وتحسين جودة الحياة في المدينة.

وتشمل توسعة الحديقة التاريخية إنشاء مسرح خارجي جديد، وتجديد المركز الثقافي، وتحسين مسبح الحديقة وملعب الأطفال ومركز الترفيه الذي خضع لإعادة تصميم في 2014، على أن يكتمل المشروع قبل الاحتفالات السنوية العام المقبل.

ويؤكد الزوجان أن التمويل الحكومي للحدائق والمساحات الخضراء غالبا ما يكون محدودا، مما دفع مؤسسة كيندر إلى جعل هذه المشاريع أولوية استراتيجية. وأشارت نانسي كيندر: "أريد أن يكون أحفادنا فخورين بما نقوم به، وأريدهم أن يعرفوا أن هذا هو ما نتوقعه منهم مستقبلاً".

منذ عام 2012، ساهم الزوجان في دعم سلسلة حفلات في الحديقة، والتي جذبت آلاف الزوار، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل قلب الثقافة والتاريخ في حي "ذا ثيرد وارد".

من خلال هذا التبرع الضخم، يظهر نانسي وريتش كيندر نموذجا فريدا للعمل الخيري الاستراتيجي، حيث يتم توجيه جزء كبير من الثروة نحو تحسين ملموس في حياة المجتمع المحلي وترك إرث دائم للأجيال القادمة، عبر تطوير الحدائق والمساحات الخضراء والمراكز الثقافية والمجتمعية في هيوستن.