نصيحة وارن بافيت.. 11 كلمة بنت ثروات وكسرت قواعد الاستثمار

في عالم الاستثمار، حيث يتأرجح السوق بين الخوف والجشع، كتب وارن بافيت جملة بسيطة من 11 كلمة أصبحت قاعدة ذهبية للمستثمرين حول العالم.

صاغ بافيت هذه العبارة منذ أكثر من أربعين عاماً، لتلخص فلسفته طويلة الأجل وهي: أن تكون جشعاً حين يخاف الآخرون، وخائفاً حين يعمّ الجشع.

كلمات قليلة، لكنها تحمل درساً كبيراً في فهم الأسواق وإدارة المخاطر، وأصبحت مرجعاً لكل من يسعى لبناء الثروة دون الانجرار وراء موجات الهلع أو الطمع.

جملة وارن بافيت لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل تحوّلت إلى منهج استثماري غيّر طريقة تفكير ملايين المستثمرين حول العالم. فقد طبّق بافيت بنفسه هذه القاعدة خلال أزمات السوق الكبرى، فكان يشتري حين يهرب الجميع، ويحتفظ بأسهمه حين يسود الذعر، ليحقق لاحقًا مكاسب هائلة. بهذه الفلسفة، بنى واحدة من أكبر الثروات في التاريخ، تجاوزت 149 مليار دولار، في وقت خسر فيه كثيرون أموالهم بسبب قرارات عاطفية.

لقد كسرت نصيحته قواعد الاستثمار التقليدية التي تلاحق “الربح السريع”، واستبدلتها بنهج يعتمد على الصبر، والعقلانية، وفهم النفس البشرية. باختصار، علّم بافيت العالم أن الثروة لا تُبنى باتباع الحشود، بل باتخاذ القرارات حين يخاف الآخرون.

سر القوة

تتكون نصيحة بافيت من 11 كلمة فقط، أقل من 70 حرفًا، ما يجعلها سهلة التذكر والانتشار.

لم يتكلف في النصيحة بشروحات معقدة، بل استخدم كلمات قصيرة، قوية وسهلة النطق، يمكن لطفل في سن 11 أو 12 عامًا فهمها، بحسب "forbes".

واستخدم بافيت لغة عاطفية قوية لإبراز أن الخوف والجشع “معديان” ويستمران إلى الأبد.

الجميع يفهم معنى الخوف والطمع، حتى الأطفال، لذلك تصل الرسالة مباشرة إلى إحساس القارئ وليس عقله فقط.

الجملة متوازنة وتنقسم إلى جزئين متطابقين تقريباً، ما يسهل ترديدها: "كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين.”

هذا التناقض البلاغي يبرز الفرق بين الفكرتين بطريقة تجعل النص رنانا وذا تأثير دائم.

ووفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات بلغت ثروة وارن بافيت نحو 149 مليار دولار.

ويُعرف بافيت بالتزامه العميق بالعطاء، فقد تعهد بالتبرع بأكثر من 99% من ثروته على مدار حياته، ويعد من أكثر المليارديرات حرصًا على دعم المبادرات الخيرية. حتى الآن، تبرع بما يقارب 65 مليار دولار، معظمها عبر مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إضافة إلى مؤسسات أبنائه، لضمان وصول الأموال لمبادرات تعليمية وصحية وخيرية حول العالم، وفقا لفوربس .

وفي عام 2010، أطلق بافيت بالتعاون مع بيل غيتس مبادرة "تعهد العطاء"، التي تهدف إلى تشجيع المليارديرات الآخرين على التبرع بنصف ثرواتهم على الأقل للأعمال الخيرية، لتصبح خطوة مهمة في نشر ثقافة العطاء بين أغنى الأشخاص في العالم.

.