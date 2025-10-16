نجاح غيتس وزوكربيرغ ليس القاعدة.. جيف بيزوس يحطم أحلام جيل زد

حذر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، جيل زد من التفكير بأن ترك الجامعة هو وصفة سحرية لتحقيق النجاح، مؤكدا أن قصص نجاح بيل غيتس ومارك زوكربيرغ ليست قاعدة بل استثناء.

جيل زد هو المصطلح الذي يُطلق على الجيل الذي وُلد تقريبا بين أواخر التسعينات وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، غالبا بين 1997 و2012.

وقال بيزوس خلال مشاركته في "الأسبوع الإيطالي للتقنية 2025": «من الممكن أن يكون عمرك 18 أو 19 أو 20 سنة، وتترك الجامعة وتصبح رائد أعمال ناجحا، ولدينا أمثلة مشهورة على ذلك مثل بيل غيتس ومارك زوكربيرغ. لكن هؤلاء الأشخاص هم الاستثناء».

وأشار بيزوس، الذي تخرج من جامعة برينستون عام 1986 بدرجة في الهندسة، إلى أن مساره المهني قبل تأسيس أمازون عزز من فهمه لأهمية الخبرة العملية. وقال: «المفتاح هو استغلال السنوات التي تلي التخرج للانضمام إلى شركات تتبع أفضل الممارسات، لتعلم الأساسيات مثل التوظيف وإجراء المقابلات بشكل احترافي». وأضاف: «بدأت أمازون عندما كان عمري 30 سنة، وليس 20، وأعتقد أن السنوات الإضافية من الخبرة حسّنت فرص نجاح الشركة»، وفقا لـ Fortune.

يأتي تحذير بيزوس في وقت يختار فيه عدد متزايد من جيل زد الانسحاب من الجامعات ليصبحوا رواد أعمال، حيث بدأ بعضهم بالفعل بتحقيق ثروات تصل إلى الملايين. ومع ذلك، يرى الخبراء أن الإقبال على ترك الجامعة لا يمثل مسارا مضمونا للنجاح، خاصة في ظل سوق العمل المتغير.

ويؤكد الواقع الاقتصادي أن الشباب دون شهادات جامعية يواجهون معدلات بطالة مرتفعة. فقد كشف ستيف بريستون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جود ويل"، أن غالبية العاطلين عن العمل في الوقت الحالي هم من دون شهادات جامعية.

وأضاف بريستون أن صعود الذكاء الاصطناعي سيزيد من صعوبة إيجاد وظائف، وبشكل خاص الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي.

ورغم تصريحات بعض أرباب العمل حول التوظيف الشامل، أظهر مسح حديث من LinkedIn أن نصف المديرين التنفيذيين على الأقل ما زالوا يعتبرون الشهادة الجامعية شرطا أساسياً للوظائف القيادية.

وفي سياق مشابه، يؤكد خبراء التعليم أن الشهادات الجامعية ستظل أكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت دانا ستيفنسون، الرئيسة التنفيذية لشركة Riipen، أن امتلاك المعرفة التقنية وحده لا يكفي، وأن التدريب الأكاديمي يزود الطلاب بأساس متين لتطوير تطبيقات سليمة ومسؤولة.

وتشير بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن تخصصات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا توفر أعلى رواتب وسط الحياة المهنية، حيث يصل متوسط الدخل السنوي لمهندسي الطيران إلى 125,000 دولار، بينما تفتح الدرجات العلمية المتقدمة، خصوصا في المجال الطبي، أبوابا لفرص تتجاوز 200,000 دولار سنويا.

ويخلص بيزوس إلى أن الطريق الأكاديمي المتدرج لا يضمن فقط الخبرة العملية، بل يزيد من احتمالات النجاح الريادي مستقبلاً، مؤكدا أن الالتزام بالتعليم الجامعي يمثل استثمارا طويل الأمد في مستقبل الشباب.