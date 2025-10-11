شاكيل أونيل يكشف سر ثروته الضخمة.. نصيحة واحدة من جيف بيزوس قلبت حياته

تحوّل شاكيل أونيل، أسطورة كرة السلة الأمريكية، إلى مستثمر ناجح يتمتع بنفوذ واسع في عالم الأعمال، بعد أن تبنى فلسفة الاستثمار الخاصة بجيف بيزوس، مؤسس أمازون، وتعتمد هذه الفلسفة على دعم الشركات التي تملك القدرة على تغيير حياة الناس، وهو نهج ساهم في تضاعف ثروة أونيل أربع مرات، بحسب تصريحاته.

في مقابلة صحفية، كشف أونيل عن التحوّل الكبير الذي أحدثته نصائح بيزوس في مساره المالي، قائلاً: "بمجرد أن بدأت اتباع تلك الاستراتيجية، أعتقد أنني ضاعفت ما أملكه أربع مرات"، وفقا لموقع rudebaguette.

وأضاف أن هذا النهج دفعه للتركيز على الاستثمارات ذات الغرض الواضح والقيمة الحقيقية، بعيدا عن المشاريع الانتهازية.

ويُعرف أونيل بقواعده الذهبية في الاستثمار، أهمها عدم الاستثمار في أي شركة لا يفهمها أو لا يؤمن بها. هذا المبدأ ساعده على تجنب المخاطر، وفي الوقت نفسه اختار مشاريع ذات أثر دائم ومساهمات إيجابية في المجتمع.

تشمل أبرز استثمارات أونيل في مجال التكنولوجيا شركتي جوجل وRing. فقد استثمر في جوجل قبل طرحها العام، محققا عوائد كبيرة، كما رصد الفرصة في Ring، شركة الأمن المنزلي، بعد اختبار منتجاتها بنفسه. وأثمر هذا الاستثمار عندما استحوذت أمازون على Ring مقابل مليار دولار عام 2018.

كما أن محفظته الاستثمارية متنوعة، حيث يمتد نشاطه إلى صناعة السيارات في لاس فيغاس، إضافة إلى قطاع الأغذية، حيث أسس سلسلة مطاعم الوجبات السريعة Big Chicken التي حققت شعبية واسعة. ويؤكد محللون أن هذه الاستثمارات المتنوعة تعكس قدرة أونيل على موازنة المخاطرة مع إمكانات الربح الكبيرة.

ورغم نجاحاته الكبيرة، اعترف أونيل بأنه نادم على فرصة استثمارية فوتها في شركة ستاربكس، حيث رفض الاستثمار بسبب عدم استهلاكه للقهوة، ما جعله يبتعد عن عرض من الرئيس التنفيذي السابق للشركة، هاورد شولتز، بينما نمت ستاربكس لتصبح قوة عالمية في مجال القهوة. وتُعد هذه التجربة درسا حول أهمية الانفتاح على الأسواق والفرص الجديدة، حتى وإن كانت خارج نطاق الاهتمامات الشخصية.

ويؤكد أونيل أن تجربته تعلمه دروسا مهمة في التوازن بين المعرفة الشخصية، والإيمان بالمنتج، والاستعداد لتحمل المخاطرة، مستفيدا من نجاحاته وأخطائه على حد سواء.

ومع استمرار أونيل في توسيع أعماله واستثماراته، تقدم رحلته نموذجا ملهما للمستثمرين الجدد، يوضح كيف يمكن الجمع بين الطموح والحكمة الاستراتيجية لتحقيق النجاح المالي المستدام.

رحلة شاكيل أونيل من أيقونة كرة السلة إلى مستثمر ناجح تُظهر أن اتباع فلسفات الاستثمار الناجحة، مثل تلك التي ينتهجها جيف بيزوس، يمكن أن يكون مفتاحا لتحويل الثروة وتحقيق تأثير واسع في مختلف الصناعات، مع ضرورة التعلم من الفرص الضائعة لتجنب تكرار الأخطاء في المستقبل.

ما العلاقة بين فصيلة الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة؟

كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط محتمل بين فصائل الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة قبل سن الستين. وأبرزت الدراسة أهمية العوامل الوراثية في الوقاية من السكتات الدماغية، ودعت إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذا الرابط.

الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا، حللت بيانات جينية من نحو 17,000 مريض سكتة دماغية وما يقارب 600,000 مشارك من الضوابط، تراوحت أعمارهم بين 18 و59 عامًا، ومثلوا مجموعة متنوعة من شمال أمريكا وأوروبا واليابان وباكستان وأستراليا. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم A لديهم فرصة أعلى بنسبة 16٪ للإصابة بالسكتة المبكرة مقارنةً بالأشخاص ذوي الفصائل الأخرى، بينما أظهر أصحاب فصيلة الدم O انخفاضًا بنسبة 12٪ في الخطر، وفقا لموقع sustainability-times.

ورغم هذه النتائج، حذر الباحثون من أن زيادة الخطر تظل نسبية، ولا تستدعي أي فحوص إضافية أو قلقًا مفرطًا. وأوضح الدكتور ستيفن كيتنر، أستاذ الأعصاب الوعائية في جامعة ميريلاند، أن الرابط قد يتعلق بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا المبطنة للأوعية الدموية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تكوين الجلطات.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الخطر لم يكن موجودًا عند السكتات المتأخرة التي تحدث بعد سن الستين، ما يوحي بوجود آليات مختلفة للسكتة المبكرة مقارنة بالسكتة المتأخرة. ففي الشباب، ترتبط السكتات غالبًا بتكوين الجلطات أكثر من تراكم الدهون في الشرايين، وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسة حول العلاقة بين فصيلة الدم وعوامل التخثر.

واعتبرت الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية إدماج العوامل الوراثية في تقييم خطر الإصابة بالسكتة، مع الحاجة إلى المزيد من الدراسات التي تشمل مجموعات سكانية متنوعة، حيث كان حوالي 35٪ فقط من المشاركين من غير أصول أوروبية. كما أشارت إلى أن فصائل الدم قد تلعب دورًا أوسع في الصحة القلبية والوعائية، بما في ذلك تكلس الشرايين وأمراض القلب.

ويأتي هذا البحث في سياق الاهتمام العالمي بفهم عوامل الخطر الوراثية وتأثيرها على الصحة، حيث يصاب حوالي 800,000 أمريكي بسكتة دماغية سنويًا، معظمهم فوق 65 عامًا. ومع استمرار الدراسات في هذا المجال، من المتوقع أن تساعد النتائج في تطوير استراتيجيات وقائية مخصصة، قد تشمل تدخلات مبكرة للأشخاص الأكثر عرضة حسب فصائل دمهم وملفاتهم الجينية، بما يعزز مفهوم الطب الشخصي ويحد من مخاطر السكتة الدماغية في المجتمع.