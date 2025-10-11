تحذير لإيلون ماسك: "لا تُعطِ ثروتك لبيل غيتس"!

أثار الملياردير الأمريكي بيتر ثيل جدلا واسعا بعدما كشف عن نصيحة وجهها لصديقه القديم إيلون ماسك، حثّه فيها على التراجع عن التزامه بمبادرة «تعهد العطاء» التي أطلقها بيل غيتس ووارن بافيت، محذرا من أن ثروة ماسك الهائلة قد تنتهي في مؤسسات «يسارية التوجه» يختارها غيتس نفسه.

وخلال محاضرة خاصة ألقاها في سان فرانسيسكو، قال ثيل إنه نصح ماسك مؤخرا بإعادة النظر في قراره القديم بالتبرع بمعظم ثروته، مشيرا إلى أن الأثرياء ينبغي أن يخططوا لمصير أموالهم بعناية، بدلاً من تركها تُدار من قبل آخرين بعد وفاتهم. وأضاف مازحا: «لا شيء سيكون أسوأ من أن تُعطي ثروتك لبيل غيتس»، وفقا لموقع teslarati.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ماسك أخذ نصيحة ثيل على محمل الجد، ما يشير إلى احتمال تراجعه عن تعهده الذي وقّعه عام 2012 ضمن مبادرة «تعهد العطاء» — التي تدعو المليارديرات إلى التبرع بنصف ثرواتهم على الأقل لأعمال خيرية، سواء خلال حياتهم أو بعد وفاتهم.

وأوضح ثيل أنه أجرى حسابات توضح خطورة استمرار ماسك في التعهد، لافتا إلى أنه إذا توفي ماسك خلال عام، فسيؤول نحو 1.4 مليار دولار من ثروته إلى مؤسسات يدعمها غيتس. وعلّق ماسك حينها مازحا: «وماذا يُفترض أن أفعل بها؟ أعطيها لأولادي؟ سيكون ذلك أسوأ بكثير من إعطائها لبيل غيتس».

وتتولى مؤسسة غيتس إدارة مليارات الدولارات في مشروعات تتعلق بالصحة العالمية والتعليم والمساواة بين الجنسين — وهي مجالات يصفها ثيل بأنها ذات «ميل يساري»، محذرا من أن هذه المبادرات قد تُستخدم كأدوات نفوذ سياسي عالمي. كما عبّر عن مخاوفه من صعود «هياكل قوى عالمية» يمكن أن تبرر سيطرتها على العالم بذريعة مواجهة تحديات مثل الذكاء الاصطناعي أو التغير المناخي أو الحرب النووية.

ويُعدّ ماسك، الذي تُقدّر ثروته بأكثر من 500 مليار دولار، أحد أبرز رجال الأعمال المنضمين إلى المبادرة منذ أكثر من عقد. ورغم ذلك، لم يقدّم حتى الآن تفاصيل واضحة حول كيفية توزيع أمواله أو الجهات المستفيدة منها.

ويُذكر أن علاقة ماسك وغيتس تدهورت خلال السنوات الأخيرة، بعدما تبيّن أن مؤسس «مايكروسوفت» راهن ضد أسهم «تسلا»، ما اعتبره ماسك إهانة شخصية نظرا لجهود شركته في دعم الاستدامة البيئية. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقة بينهما تبادلا متكررا للتصريحات العدائية، كان آخرها عندما وصف ماسك غيتس في منشور على منصة X بأنه «كاذب كبير».

ورغم صمت ممثلي الطرفين حتى الآن، فإن تصريحات ثيل الأخيرة فتحت بابا واسعا للنقاش حول مستقبل ثروة ماسك، وما إذا كان سيتراجع فعلاً عن تعهده التاريخي بالانضمام إلى مبادرة «تعهد العطاء».