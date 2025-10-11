جيف بيزوس يكشف سر المليارديرات: ماكدونالدز طريقك للثروة!

وجه مؤسس شركة أمازون، الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، نصيحة غير تقليدية للشباب الطامحين في ريادة الأعمال، قائلاً إن عليهم التفكير في بدء مسيرتهم المهنية بالعمل في ماكدونالدز.

وأكد بيزوس خلال مقابلة حديثة على أهمية اكتساب الخبرة العملية المبكرة، لا سيما في بيئة سريعة الوتيرة وتتعامل مباشرة مع العملاء.

ووفقا لمجلة فورتشن، قال بيزوس: "أنا دائما أنصح الشباب "اذهبوا للعمل في ماكدونالدز. ستتعلمون المسؤولية، ستتعلمون الالتزام بالحضور، ستتعلمون كيفية التعامل مع الناس، وستتعلمون الاجتهاد".

وأضاف أن الوظائف البسيطة مثل تلك التي تقدمها شركات الوجبات السريعة تساعد على بناء مهارات أساسية مثل الانضباط والصمود والقدرة على التعامل مع الضغوط، وهي صفات حاسمة للنجاح على المدى الطويل.

وأوضح أن العديد من رواد الأعمال من جيل زد قد يغفلون هذه المهارات في طريقهم لإطلاق شركاتهم الناشئة.

تأتي تصريحات بيزوس في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قيمة الخبرة العملية التقليدية مقابل جاذبية النجاح الرقمي السريع عبر منصات مثل تيك توك ويوتيوب، حيث يمكن للشباب تحقيق شهرة ودخل سريعين. ورغم ذلك، شدد بيزوس على أن المثابرة والالتزام ما زالا ضمن أساسيات لا غنى عنها لأي رائد أعمال يسعى للنجاح المستدام.

وفي سياق آخر، كشف بيزوس عن فلسفته الشخصية في إدارة الثروة والرواتب، مشيرا إلى أن راتبه كمدير تنفيذي لشركة أمازون كان متواضعا جدا. فقد حصل على 80 ألف دولار فقط سنويا، وامتنع عن أخذ أي تعويض إضافي، بما في ذلك منح الأسهم والمكافآت، رغم قيادته لإحدى أكبر الشركات قيمة في العالم.

وأوضح خلال مشاركته في قمة DealBook 2024 التي نظمتها صحيفة نيويورك تايمز أنه طلب من مجلس إدارة أمازون "عدم منحه أي تعويض" بسبب امتلاكه بالفعل حصة كبيرة في الشركة.

وقال: "كنت أملك كمية كبيرة من أسهم الشركة، ولم أشعر بالارتياح لأخذ المزيد… كيف لي أن أحتاج لمزيد من الحوافز؟".

كما قدم بيزوس منظورا مختلفا لقياس النجاح، قائلاً إنه يجب تقييمه عبر الثروة التي يُخلقها المرء للآخرين، وليس فقط من خلال المكاسب الشخصية.

وأشار إلى أن القيمة السوقية لشركة أمازون تبلغ اليوم 2.3 تريليون دولار، وأنه ساهم في خلق نحو 2.1 تريليون دولار من الثروة للآخرين.

وأضاف أن تصنيف الأشخاص وفق حجم الثروة التي يولدونها للآخرين سيكون "قائمة أفضل" مقارنة بمؤشر مليارديرات فوربس التقليدي.

تجسد تصريحات جيف بيزوس فلسفة فريدة تجمع بين القيم العملية الأساسية مثل الانضباط والاجتهاد، وبين مفهوم النجاح المؤثر اجتماعيا، ما يعكس رؤيته العميقة لريادة الأعمال والقيادة المستدامة.