لماذا يشعر سام ألتمان بالغيرة من شباب الجيل زد؟

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، عن شعوره بالغيرة من جيل الشباب الحالي الذين يتركون مقاعد الدراسة الجامعية لتأسيس شركاتهم الخاصة في مجال التكنولوجيا، مؤكداً أن الفرص المتاحة أمامهم غير مسبوقة في تاريخ ريادة الأعمال.

وقال ألتمان، خلال مقابلة أجراها مع روان تشيونغ في مؤتمر DevDay هذا الأسبوع، إنه "يشعر بالحسد تجاه الجيل الحالي من العشرينيات الذين تركوا الجامعة"، موضحاً أن "الفرصة المتاحة اليوم للبناء والابتكار هائلة، والمساحة الممكنة لتجريب الأفكار تكاد تكون بلا حدود".

وأشار إلى أنه، رغم نجاحاته في عالم التكنولوجيا، لم يتمكن في السنوات الأخيرة من الحصول على "مساحة ذهنية حقيقية" تسمح له بالتفكير في تأسيس مشروع جديد، مضيفاً: "أعرف أن هناك الكثير من الأفكار الرائعة التي يمكن العمل عليها، لكن انشغالي الكامل بـ OpenAI جعل ذلك صعباً"، وفقا لـ fortune.

ألتمان، الذي ترك جامعة ستانفورد عام 2005 بعد عامين من دراسة علوم الحاسوب، اتخذ قراره بعدما واجه "فرصة غير متوقعة" وهو في التاسعة عشرة من عمره، قادته إلى تأسيس تطبيق Loopt لمشاركة الموقع الجغرافي، وتمكن من جمع أكثر من 30 مليون دولار من تمويلات استثمارية، من بينها شركات بارزة مثل Sequoia Capital، قبل أن يتم الاستحواذ على التطبيق لاحقاً.

بعد تجربة Loopt، تولّى ألتمان رئاسة Y Combinator، إحدى أبرز مسرّعات الأعمال في العالم، قبل أن يشارك عام 2015 في تأسيس OpenAI إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الملياردير إيلون ماسك.

ورغم مسيرته المليئة بالإنجازات، قال ألتمان إنه يفتقد لحرية التفكير الإبداعي التي يتمتع بها رواد الأعمال في بداياتهم، موضحاً: "مدى استحواذ OpenAI على تفكيري ووقتي بالكامل يجعلني أحياناً أشعر بالحزن، لأنني لا أملك فرصة لبناء شركة جديدة".

وينضم ألتمان بذلك إلى قائمة من رواد التكنولوجيا الذين غادروا الجامعة مبكراً ليصنعوا ثرواتهم، مثل بيل غيتس وستيف جوبز ومارك زوكربيرغ وجاك دورسي.

وكان ألتمان قد صرّح في وقت سابق بأنه يشعر بالغيرة من الشباب لأن وظائف اليوم ستبدو "مملة" مقارنة بالوظائف التي ستظهر خلال العقد المقبل، في إشارة إلى التحولات الجذرية التي يشهدها سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي.

وفي ظل تزايد الشكوك حول جدوى التعليم الجامعي، أظهر استطلاع حديث لمنصة LinkedIn أن 41% من المهنيين الشباب في الولايات المتحدة لا يرون أن الشهادة الجامعية ضرورية للنجاح، وهو رأي يلقى صدى متزايداً في أوساط قادة التكنولوجيا في وادي السيليكون.