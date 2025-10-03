إيلون ماسك يقيل مهندساً .. واجهه بالحقيقة الصادمة

أفادت مصادر إعلامية أن أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أقدم على فصل مهندس في منصة X (تويتر سابقا) بعد أن كشف له الحقيقة الصادمة حول ضعف تفاعل منشوراته، وفقا لكتاب جديد للصحفي جاكوب سيلفرمان بعنوان Gilded Rage: Elon Musk and the Radicalization of Silicon Valley.

ويكشف الكتاب أن ماسك أصبح مهووسا بشدة بكيفية تفاعل المستخدمين مع منشوراته بعد استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار في عام 2022. وذكر سيلفرمان أن إجراءات ماسك لتغيير طريقة عمل المنصة شملت فصل أكثر من نصف موظفي تويتر، ما أدى إلى إعادة هيكلة الشركة بشكل جذري، وفقا لصحيفة صحيفةDaily Beast.

ويضيف الكتاب أن مهندسا بالشركة أخبر ماسك بأن انخفاض التفاعل على تغريداته كان بسبب تراجع اهتمام الجمهور به، وهو ما دفع الملياردير إلى اتخاذ قرار فصله.

ووفقا للتقارير، جمع ماسك حينها المهندسين والمستشارين في مقر تويتر وقال: "هذا أمر سخيف… لدي أكثر من 100 مليون متابع، ومع ذلك أحصل على عشرات الآلاف فقط من التفاعلات".

وأشار الكتاب إلى أن أحد المهندسين الرئيسيين عرض تفسيرا لانخفاض الوصول، مستندا إلى بيانات داخلية ورسم بياني من Google Trends يظهر أن شعبية ماسك انخفضت من 100 إلى 9 فقط. وعلى إثر ذلك، قال ماسك للمهندس: "أنت مفصول، أنت مفصول".

ويستشهد سيلفرمان بمثال آخر يتعلق بمباراة السوبر بول لعام 2023، حين غرد الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن وماسك لدعم فريق فيلادلفيا إيغلز، إلا أن منشور بايدن حقق نحو 20 مليون تفاعل أكثر من تغريدة ماسك. ويذكر الكتاب أن هذا الأمر دفع ماسك إلى حذف تغريدته والسفر إلى كاليفورنيا للمطالبة بإجراء تغييرات على خوارزمية X.

ويشير الكتاب أيضا إلى رسالة مزعومة من ابن عم ماسك، جيمس، على منصة Slack، طلب فيها مشاركة مهندسي الشركة لحل مشاكل التفاعل "ذات الأولوية العالية"، وهو ما تم بالفعل بمشاركة 80 مهندسا. بعد ذلك، أجرت الشركة تغييرات لضمان أن أنظمة المنصة تفضل منشورات ماسك فوق جميع المنشورات الأخرى.

ويعلق سيلفرمان على تحول المنصة: "أصبح قسم 'لك' مرآة لاهتمامات ماسك، يحتوي على الحسابات اليمينية التي يتابعها"، ما أثار تساؤلات حول حرية التعبير لدى الملياردير وتأثره بالتيار اليميني على الإنترنت.

وكان ماسك قد هاجم مؤلفة المقال الأصلي في Platformer بعد نشره، واصفا المقال بأنه كاذب ومن مصدر موظف مستاء كان في إجازة مدفوعة، فيما أكدت المؤلفة أن جميع مصادرها كانوا موظفين في تويتر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل ماسك حملاته المثيرة للجدل على X، بما في ذلك حملة لمقاطعة Netflix ما دفع عددا من مستخدمي MAGA إلى إلغاء اشتراكاتهم.