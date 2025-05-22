مكافآت سخية وسفريات فاخرة.. هكذا يعامل المليارديرات موظفيهم

في عالم الأعمال والترفيه، لا يقتصر تأثير النجوم والمليارديرات على إنجازاتهم، بل يمتد إلى طريقة تعاملهم مع من يعملون تحت إدارتهم، من بيونسيه وتايلور سويفت إلى إيلون ماسك وجيف بيزوس، تتباين أنماط القيادة بشكل كبير بين اللطف والدعم، والصرامة والدفع نحو الحدود القصوى.

وفيما يلي أبرز ملامح هذه الأساليب كما رواها موظفون ومقربون:

سام ألتمان.. مثير للجدل لكنه ملهم

عاد المدير التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، إلى منصبه عام 2023 بعد عزله مؤقتاً بسبب مزاعم بقيامه بـ"إساءة نفسية" وخلق "بيئة سامة"، بحسب أعضاء سابقين في مجلس الإدارة، إلا أن دعم موظفي الشركة له كان لافتا، إذ هدد أكثر من 700 موظف بالاستقالة إن لم يعد ألتمان، وصفه زملاؤه بأنه مدير متوتر أحيانا، لكنه قريب من فريقه ويحرص على إشراكهم في كافة قراراته.

بيل غيتس.. من الصرامة إلى المرونة

أقر مؤسس مايكروسوفت بأنه كان يرفض الإجازات ويُتوقع العمل المتواصل من فريقه، لكنه غيّر نظرته بعد أن أصبح أبا، وشهد موظفون في مؤسسته الخيرية أنه مشجع ومحبوب، ويتدخل لحل المشكلات التقنية بنفسه.

ميليندا غيتس.. تواضع جم

رغم زواجها من المدير التنفيذي لمايكروسوفت، الملياردير بيل غيتس، حافظت ميليندا على سلوك الموظف العادي، ووقفت في طوابير الكافتيريا مثل الجميع، لاحقا، برزت كإحدى أبرز الشخصيات في العمل الخيري، وواصلت التزامها بالمساواة وحقوق النساء حتى بعد طلاقها من بيل.

جينسن هوانغ.. صرامة مهنية وشعبية كبيرة

الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia يعترف بأنه ليس من السهل العمل معه بسبب سعيه للكمال، إلا أن أسلوبه يحظى بتقدير كبير، حصل على أعلى التقييمات بين المديرين التنفيذيين في أمريكا، ويثني موظفوه على ثقافة العمل المرنة والمزايا السخية.

إيلون ماسك.. ضغط عالٍ ورؤية حادة

يعرف ماسك بأسلوبه الإداري الصارم، وبيئة عمله توصف بـ"القاسية"، ومع ذلك، يرى بعض الموظفين السابقين أنه ملهم ويمتلك رؤية واضحة، رغم ميله لفصل من يعارضه، بعض شركائه السابقين وصفوه بأنه "عبقري يضعك تحت ضغط شديد، لكنه يدفعك لتجاوز توقعاتك".

جيف بيزوس.. متطلب بلا هوادة

يتمتع بيزوس بسمعة كونه صاحب رؤية صارمة، وصفه موظفون سابقون بأنه يتوقع أعلى مستويات الأداء، ولا يرحم في ملاحظاته. لكنهم أشادوا بقدرته على دفع الفرق إلى مستويات غير متوقعة.

أوبرا وينفري.. عاطفية وسخية

عُرفت الإعلامية أوبرا بتقديرها العميق لموظفيها، وحرصها على منحهم مكافآت واستراحات فاخرة، بما في ذلك رحلات جماعية لعائلاتهم، روحها الإنسانية تنعكس في إدارتها التي تجمع بين الاحتراف والتعاطف.

مارك زوكربيرغ.. صارم منفتح

يوصف زوكربيرغ بأنه مركز ومهني، مع حرصه على رفع المعايير والنتائج، رغم ذلك، يُعرف بانفتاحه على الأفكار وتشجيعه على النقاش. حصل على تقييم عالٍ في استطلاعات الموظفين، ما يعكس رضا عاما عن بيئة العمل.

وارن بافيت.. القائد الهادئ

يتبع بافيت فلسفة تقوم على الثقة المطلقة بالموظفين، لا يتدخل في التفاصيل، ويحرص على العمل مع من يحبهم، حصل على تقييم 85% من موظفيه، متفوقا على العديد من نظرائه في عالم المال.

ريتشارد برانسون.. مرونة وثقة

يشجع مؤسس "فيرجن" التوازن بين الحياة والعمل، ويمنح إجازات غير محدودة، ويستضيف الموظفين في قصره، فلسفته الإدارية تقوم على الثقة، ويؤمن بأن المديح أهم من النقد.

تايلور سويفت.. نموذج للكرم والاحترام

وُصفت سويفت من قبل موظفيها بأنها رئيسة لطيفة وسخية، لا تميز بين العاملين، وتغمرهم بالتقدير الشخصي، خلال جولتها The Eras Tour، قدمت مكافآت مالية بملايين الدولارات، وتأمينا صحيا وسفريات فاخرة لفريقها.

بيونسيه.. تقدير شخصي

تحظى النجمة بيونسيه بسمعة طيبة في أوساط فريقها، إذ أشاد موقع The A.V. Club بأسلوبها اللطيف في التعامل، مصممة الإنتاج هانا بيتشلر روت كيف أعدّت بيونسيه جوائز رمزية لفريقها بعد خسارة العمل الجماعي في إحدى الجوائز، كتعبير شخصي عن التقدير، ويصفها ممثلون سابقون بأنها ملهمة وتشجع فريقها على أفضل أداء، كما تُعرف بسخائها في منح المكافآت وتنظيم المناسبات الفاخرة لموظفيها.

رغم اختلاف الشخصيات والأساليب، يتفق معظم موظفي هؤلاء القادة على أن بيئة العمل معهم – وإن كانت مليئة بالتحديات – يمكن أن تكون مُجزية، سواء من حيث التطوير المهني أو المزايا الفاخرة، وبينما يختار بعضهم الحزم والانضباط، يفضل آخرون الكرم والدعم، ما يعكس تنوعا في أنماط القيادة خلف أشهر الأسماء في العالم.