357 مليار دولار في أيدي الشباب.. جيل المليارديرات الجديد يغيّر خريطة الثروة العالمية

كشفت مجلة «فوربس» الأمريكية في قائمتها السنوية لأغنى 400 شخصية في الولايات المتحدة عن صعود لافت لجيل جديد من المليارديرات الشباب، الذين صنع معظمهم ثرواتهم من التكنولوجيا الحديثة والاستثمار والابتكار، وبينما لا يزال متوسط أعمار أغنى الأثرياء الأمريكيين يقارب 70 عاما، فإن موجة جديدة من رواد الأعمال تحت سن الـ43 تفرض نفسها بقوة على مشهد الثروة العالمي.

وضمّت قائمة هذا العام 33 شخصية دون سن الخمسين، مقارنة بـ26 فقط في عام 2024، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة صعود الأثرياء الشباب. وتبلغ الثروة الإجمالية لأصغر 10 مليارديرات في القائمة نحو 357 مليار دولار، بزيادة حادة عن 273 مليارا العام الماضي، وهي قفزة ساهم فيها بشكل كبير الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، الذي زادت ثروته وحده بنحو 72 مليار دولار خلال عام واحد.

ويُظهر تحليل «فوربس» أن معظم هؤلاء الأثرياء الجدد صنعوا ثرواتهم بأنفسهم من خلال شركات أسسوها أو استثمارات ناجحة، بينما ورث واحد فقط منهم ثروته.

في صدارة القائمة جاء مارك زوكربيرغ (42 عاما)، الذي يحتل المركز الثالث بين أغنى الأمريكيين بثروة تقدر بـ 253 مليار دولار. وقاد زوكربيرغ توسع «ميتا» في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام، عبر استثمار بقيمة 14 مليار دولار في شركة «سكيل إيه آي»، وتعيين نخبة من المهندسين لبناء قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة.

ويبرز أيضا داستن موسكوفيتز (41 عاما)، أحد مؤسسي «فيسبوك» ومؤسس شركة «أسانا» للبرمجيات، بثروة تبلغ 12 مليار دولار، إلى جانب برايان فينتورو (40 عاما) الذي دخل القائمة للمرة الأولى بثروة تبلغ 4.2 مليارات دولار بفضل شركته «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي.

ومن عالم الاستثمار، لمع اسم جوش كوشنر (40 عاما) الذي أسس شركة «ثرايف كابيتال» وتبلغ ثروته 5.2 مليارات دولار، في حين حقق بايجو بهات (40 عاما)، المؤسس المشارك لتطبيق التداول «روبنهود»، ثروة قدرها 6 مليارات دولار بعد ارتفاع سهم الشركة أربعة أضعاف خلال عام.

وفي قصة صعود ملهمة، بنى إدواردو فيفاس (39 عاما) ثروة قدرها 3.8 مليارات دولار رغم أنه ترك المدرسة الثانوية وعمل في مستودع قبل أن يصبح مستثمرا بارزا في شركة «أب لوفين» للألعاب والإعلانات.

أما لوكاس والتون (38 عاما)، حفيد مؤسس «وولمارت»، فهو الوحيد الذي ورث ثروته وتبلغ 39.8 مليار دولار، بينما يقود فلاد تينيف (38 عاما) تطبيق «روبنهود» الذي يخدم أكثر من 26 مليون مستخدم بثروة قدرها 5.8 مليارات دولار.

ويختتم القائمة إدوين تشين (37 عاما)، أصغر ملياردير في التصنيف، الذي أسس شركة «سيرج إيه آي» المزودة لبيانات الذكاء الاصطناعي، وتبلغ ثروته 18 مليار دولار.

تعكس هذه الأسماء الصاعدة تحوّلا جوهريا في خريطة الثروة العالمية، حيث باتت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار المغامر الطريق الأسرع نحو المليارات، في وقت يتراجع فيه دور الميراث التقليدي في تشكيل طبقة الأثرياء الجدد.