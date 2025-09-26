من السؤال عن مقدار ما أنفقه شخص ما في إجازته إلى التعليق العفوي حول راتب أحد الأصدقاء، يرتكب الناس الكثير من الأخطاء المتعلقة بالآداب عند الحديث عن المال مع أحبائهم، ومع ذلك، هذا لا يعني أن المال يجب أن يكون موضوعاً محظوراً تماماً.

وكشفت خبيرة آداب السلوك ماريا غرومايت هامبرت عن أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند الحديث عن هذا الموضوع، وفقا لـ "businessinsider".

أبرز 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند الحديث عن المال:

1- انتقاد إنفاق الآخرين

قد يبدو للبعض أن انتقاد إنفاق شخص آخر على هواياته أو رغباته أمر بسيط، لكن في الواقع يمكن أن يجرح مشاعر الطرف الآخر. تقول غرومايت هامبرت: ما يبدو تافهاً لشخص ما قد يكون ذا معنى كبير لشخص آخر".

الأفضل هو احترام خيارات الآخرين وعدم الحكم على كيفية إنفاقهم لأموالهم.

2- السؤال عن تكلفة المشتريات الكبيرة

الاستفسار عن سعر منزل، سيارة، أو إجازة فاخرة قد يُفسر على أنه تدخل في خصوصية الشخص. نصيحة الخبراء: بدلاً من السؤال المباشر، أظهر اهتمامك بطريقة غير مالية، مثل: "رائع! يبدو أنك استمتعت بالإجازة."

3- مناقشة الرواتب بشكل مباشر

سؤال شخص عن راتبه قد يضعه في موقف محرج، ويخلق مقارنة غير صحية بين الأفراد. إلا في سياق العمل، حيث يكون الهدف العدالة في الأجور أو نصائح مهنية، يفضل تجنب هذا النقاش في اللقاءات الاجتماعية.

4- عدم تحديد طريقة تقسيم التكاليف

سواء عند شراء هدية جماعية أو تناول الطعام في مطعم، عدم الاتفاق مسبقاً على كيفية تقسيم التكاليف يؤدي إلى سوء الفهم. الحل بسيط: حدد التوقعات بوضوح منذ البداية لتجنب أي إحراج لاحق.

5- مناقشة الأمور المالية في الأماكن العامة

تجنب الحديث عن المال أمام الآخرين أو في تجمعات عامة، فقد يسبب إحراجاً أو نزاعاً. بدلاً من ذلك، اختَر وقتاً ومكاناً مناسبين لمناقشة الأمور المالية بشكل خاص، مع التركيز على الحلول وليس اللوم.