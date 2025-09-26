ماسك يفتح النار على ألتمان.. سرقت أسرارنا وجندت موظفينا ضدنا

في تصعيد جديد للصراع القانوني الدائر في وادي السيليكون، رفعت شركة الذكاء الاصطناعي xAI التابعة لإيلون ماسك دعوى قضائية ضد منافستها «أوبن إيه آي» (OpenAI) تتهمها فيها بسرقة أسرارها التجارية واستقطاب موظفيها السابقين بطرق غير مشروعة، في أحدث فصول الخلاف المستمر بين ماسك والرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان.

وبحسب الدعوى التي أُودعت يوم الأربعاء في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، فإن «أوبن إيه آي» تتبع «نمطا مقلقا» يتمثل في توظيف موظفين سابقين لدى xAI للحصول على أسرار مرتبطة بروبوت الدردشة الخاص بها «غروك» (Grok)، في محاولة لكسب مزايا غير عادلة في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة أن تلك الأسرار تشمل الشفرة المصدرية وخطط العمل والتقنيات التشغيلية الخاصة بإطلاق مراكز البيانات، وفقا لصحيفة theguardian.

وجاء في نص الدعوى أن «أوبن إيه آي» تستهدف الأشخاص الذين يمتلكون معرفة دقيقة بالتقنيات الرئيسية وخطط الأعمال لدى xAI، وتدفعهم إلى انتهاك التزاماتهم بالسرية وواجباتهم القانونية تجاه الشركة.

وتشير الشكوى إلى أن xAI كشفت هذه الممارسات أثناء تحقيق داخلي بشأن مزاعم سرقة أسرار تجارية وجهتها إلى المهندس السابق شويتشن لي، الذي تتهمه بنقل معلومات سرية إلى «أوبن إيه آي» في قضية منفصلة لم يرد عليها بعد.

وتتهم xAI أيضا «أوبن إيه آي» بتوظيف مهندسها السابق جيمي فرايتور ومسؤول مالي رفيع لم يُكشف عن اسمه، ضمن حملة منظمة للوصول إلى معلومات سرية. ولم يصدر أي تعليق فوري من «أوبن إيه آي» على الدعوى حتى مساء الخميس.

وتضمنت أوراق الدعوى صورة من بريد إلكتروني أرسله أليكس سبايرو، المحامي الممثل لماسك وxAI، إلى أحد التنفيذيين السابقين يتهمه بانتهاك التزاماته بالسرية، ورد الأخير برسالة مقتضبة تضمنت إهانة صريحة.

ويمثل هذا النزاع حلقة جديدة في الخلاف المتصاعد بين ماسك وألتمان. فقد كان ماسك أحد مؤسسي «أوبن إيه آي» عام 2015، لكنه غادرها في 2018 بعد فشل محاولته للسيطرة عليها. ومنذ ذلك الحين، اتهم ماسك ألتمان بانتهاك «اتفاق التأسيس» الذي نص على أن تعمل الشركة لخدمة الإنسانية، معتبرا أن شراكتها مع «مايكروسوفت» وسعيها لتحقيق الأرباح يتعارضان مع المبادئ التي أُنشئت من أجلها. أما «أوبن إيه آي» فتؤكد أن ماسك دعم في السابق التحول إلى نموذج ربحي وأن هجماته تأتي بدافع الغيرة.

وكان ماسك قد رفع الشهر الماضي دعوى أخرى ضد «أوبن إيه آي» و«أبل» يتهمهما فيها بالسلوك المناهض للمنافسة والتواطؤ لاحتكار أسواق الهواتف الذكية وروبوتات الدردشة التوليدية، مشيرا إلى أن «أبل» تفضل دمج «تشات جي بي تي» في متجر تطبيقاتها على حساب المنافسين. ورد ألتمان على منصة «إكس» التابعة لماسك ساخرا من الاتهامات ومشيرا إلى أن ماسك نفسه يُتهم بالتلاعب بالمنصة لصالح شركاته.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشتد فيه السباق بين عمالقة التكنولوجيا لاستقطاب الكفاءات وبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدما، في صناعة تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات وتعدّ أحد أهم ميادين المنافسة المستقبلية في وادي السيليكون.