ملياردير مصري يستثمر 50 مليار دولار في أمريكا

أعلن الملياردير المصري ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر ومالك نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن خطة طموحة لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية بالولايات المتحدة خلال العقد المقبل، في إطار إعادة هيكلة شاملة لإمبراطوريته الاستثمارية.

وتتضمن الخطة دمج شركة الكيماويات والأسمدة المدرجة في أمستردام OCI Global، التي باع ساويرس أصولها بقيمة 11.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين، في شركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة للعائلة.

ويأتي هذا التحرك بعد أن غادر ساويرس المملكة المتحدة في أعقاب تغييرات ضريبية دفعت عددا من الأثرياء لمغادرتها، حيث أعاد تسجيل إقامته مؤخرا في كل من أبوظبي وإيطاليا.

سيتركز نشاط الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاع البنية التحتية الأمريكي، مستفيدة من الطفرة الكبيرة في الإنفاق على مشاريع مثل مراكز البيانات، ومحطات المطارات، والإسكان الجامعي. وستعتمد الشركة على خبرة أوراسكوم الطويلة في مجالات البناء وإدارة المشاريع، إضافة إلى أكثر من مليار دولار من السيولة والعوائد المتاحة في ميزانية OCI.

وأكد ساويرس في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن البنية التحتية تمثل "أكبر فرصة للنمو" في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات الكبرى مثل "فينسي" الفرنسية و"فيروفيال" الإسبانية حققت نجاحات بفضل خبراتها العملية، على عكس مؤسسات الاستثمار المالي التي "تجري تحليلات مكتبية ولا تتمكن من تحقيق أقصى قيمة للأصول"، على حد تعبيره.

منافسة محتدمة مع صناديق الاستثمار

يشهد قطاع البنية التحتية العالمي إقبالاً متزايداً من صناديق الاستثمار الخاصة، بقيادة كيانات كبرى مثل بلاك روك وبروكفيلد، التي عززت حضورها في هذا المجال. ومع ذلك، كان ساويرس قد انتقد في وقت سابق صناعة الأسهم الخاصة، مؤكدا أن "أيامها الذهبية قد ولّت".

حضور قائم في السوق الأمريكي

تملك أوراسكوم بالفعل موطئ قدم في السوق الأمريكي عبر شركتها التابعة Weitz، التي استحوذت عليها عام 2012، ونفذت مشاريع كبرى شملت مراكز بيانات ومحطات مطارات.

إرث عائلي وتحولات متواصلة

تُقدر ثروة ساويرس بنحو 9 مليارات دولار وفق مجلة فوربس. وهو الابن الأصغر لرجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس، الذي أسس في خمسينات القرن الماضي شركة مقاولات صغيرة تحولت لاحقا إلى مجموعة أوراسكوم العملاقة.

ويمثل هذا التحرك الجديد أحدث محطة في مسيرة ساويرس، التي شملت سابقا بيع نشاط الأسمنت إلى مجموعة "لافارج" الفرنسية عام 2007 بأكثر من 10 مليارات يورو، ثم توسعا في قطاع الكيماويات والأسمدة عبر OCI.

ووفق تدقيق أجرته شركة KPMG، حققت أوراسكوم وOCI معدل عائد داخلي تجاوز 39% منذ إدراج أوراسكوم عام 1999 وحتى نهاية 2024، ووزعت أكثر من 22 مليار دولار أرباحا على المساهمين.