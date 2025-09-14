من أوبرا وينفري إلى ليبرون جيمس.. 500 ملياردير أمريكي منعهم "الفقر "من قائمة أغنياء فوربس!

الفقر يعد أمراً نسبياً، والفقير هو ليس من لا يملك المال، وإنما هو من لا يستطيع اللحاق بسباق الأغنياء ويأتي متأخراً في الترتيب، وقتها يصبح فقيراً بالنسبة للأغنياء، وقد أصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى دخول قائمة فوربس 400 للأثرياء، التي تضم أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة، ففي بلد يضم رقمًا قياسيًا يبلغ 900 ملياردير، فإن أكثر من 500 ملياردير هم فقراء بالنسبة لغيرهم، ولم يتمكنوا من حجز مقعد في هذه القائمة الحصرية.

في النسخة الأولى عام 1982، كان الانضمام إليها يتطلب صافي ثروة لا يقل عن 100 مليون دولار فقط، وعدد المليارديرات لم يتجاوز آنذاك العشرين. أما اليوم، وبعد أربعة عقود، فقد قفز الحد الأدنى للانضمام إلى 3.8 مليارات دولار، بزيادة قدرها نصف مليار عن العام الماضي. والنتيجة أن أكثر من 90% ممن كانوا ضمن قائمة العام الماضي احتفظوا بمراكزهم في 2025، وفقاً لـ "فوربس".

لكن ذلك لم يمنع بعض الأسماء الكبيرة من الاقتراب بشدة. إذ كاد 19 مليارديرًا –بثروة 3.7 مليارات دولار لكل منهم– أن يدخلوا التصنيف، من بينهم ديلان فيلد مؤسس "فيجما"، وداني هاريس وماركو دي جورج مؤسسا علامة "ألو يوغا"، إلى جانب داريو أمودي وخمسة من شركائه في تأسيس شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة Anthropic. حتى المؤسس السابع للشركة، كريستوفر أولاه، يمتلك ثروة مماثلة لكنه لم يتأهل بحكم جنسيته الكندية.

أما 11 مليارديراً آخرين، بثروات تبلغ 3.6 مليارات دولار فقط، فقد حُرموا من القائمة بفارق 200 مليون دولار لا أكثر. بين هؤلاء أسماء شهيرة مثل فينس مكمان رئيس WWE، وأوبرا وينفري التي تحتاج إلى 700 مليون إضافية، ونجمة البوب تايلور سويفت التي، رغم إضافة 500 مليون دولار إلى ثروتها خلال عام واحد بفضل جولتها العالمية "إيراس"، لا تزال بحاجة إلى 2.2 مليار دولار إضافية لتأمين مقعد في "فوربس 400".

من اللافت أيضًا أن العديد من المليارديرات الجدد لم يجدوا طريقهم بعد إلى القائمة، مثل مبدعي مسلسل ساوث بارك "تري باركر" و"مات ستون" (ثروة كل منهما 1.2 مليار دولار)، وستيف إلز مؤسس "Chipotle" الذي فقد صفة الملياردير مع تراجع أسهم شركته.

على الجانب الآخر، وُجدت أسماء بارزة على مقربة من القائمة مثل:

ليبرون جيمس: أول لاعب NBA نشط يدخل نادي المليارديرات (1.2 مليار دولار).

كيم كارداشيان: ثروتها 1.7 مليار دولار

ألكسندر وانغ: مؤسس Scale AI بثروة 3.2 مليارات دولار بعد صفقة ضخمة مع Meta.

جو لونسديل: شريك مؤسس Palantir وصاحب شركة رأس المال المغامر 8VC بثروة 3.1 مليارات دولار.

بالمر لوكي: مبتكر Oculus VR ومؤسس Anduril، بثروة 3.6 مليارات دولار من تكنولوجيا الدفاع.

هوارد لوتنيك: رئيس كانتور فيتزجيرالد ووزير التجارة الحالي بثروة 3.5 مليارات دولار.

ديفيد بليتزر: ملياردير الرياضة الذي يملك حصصًا في فرق من الـNBA والـNHL والـMLB والـMLS بثروة 3.6 مليارات دولار.

وبين الوافدين الجدد على لائحة المليارديرات، برزت قصة داني هاريس وماركو دي جورج مؤسسي "ألو يوغا" بثروة 3.7 مليارات دولار لكل منهما، وكذلك داريو أمودي مؤسس Anthropic، الذي جمع تمويلًا بقيمة 13 مليار دولار ورفع قيمة شركته إلى 183 مليار دولار.

هكذا، تكشف قائمة فوربس 400 للعام 2025 عن واقع جديد، لم يعد أن تصبح مليارديرًا كافيًا لدخول نادي الأثرياء الأكثر حصرية في أمريكا. المطلوب اليوم أن تكون ثروتك بالمليارات المتعددة، وأن تسبق الآخرين بخطوات واسعة في سباق تتسارع وتيرته عامًا بعد عام.