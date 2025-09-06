لماذا غاب إيلون ماسك عن عشاء مليارديرات التكنولوجيا؟

كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، سبب غيابه عن العشاء الذي أقامه البيت الأبيض مؤخراً وجمع عدداً من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم.

وقد أثار غياب ماسك عن المناسبة تساؤلات واسعة، لا سيما وأن الحفل شهد حضور شخصيات رفيعة مثل سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، إضافة إلى رؤساء شركات كبرى مثل "ألفابت" المالكة لغوغل، "أبل"، و"مايكروسوفت".

وكانت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك وكالة "رويترز" وصحيفة "ذا هيل"، قد أشارت إلى أن ماسك لم يكن مدعواً أساساً بعد تراجع علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام الجاري، غير أن الملياردير الأمريكي حسم الجدل عبر منشور على منصته "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث كتب: "لقد تمت دعوتي، لكن للأسف لم أستطع الحضور. وقد أرسلت ممثلاً عني".

ويأتي هذا التوضيح في وقت يسلّط فيه الإعلام الضوء على التوترات التي شابت علاقة ماسك بترامب في الفترة الأخيرة. فغيابه فُسِّر في البداية كنوع من القطيعة السياسية أو تجاهل من البيت الأبيض، قبل أن يؤكد بنفسه أن السبب كان مرتبطاً بانشغالاته وعدم قدرته على الحضور.

وفي العشاء الذي جمع عدداً من أبرز العقول في وادي السيليكون، جلس ترامب وزوجته ميلانيا في وسط الطاولة، حيث ألقى كلمة أثنى فيها على الحضور قائلاً: "إنها مجموعة عالية الذكاء، تقود ثورة في عالم الأعمال والابتكار، وأنا فخور بوجودي بينهم".

ويأتي هذا الحدث بعد اجتماع رسمي عقده البيت الأبيض لتشكيل فريق عمل جديد مخصص لتعليم الذكاء الاصطناعي، وهو ملف يحظى باهتمام متزايد من جانب الإدارة الأمريكية وشركات التكنولوجية على حد سواء.

في سياق متصل، أثار سام ألتمان جدلاً خلال مقابلة صحفية عندما طُرح عليه سؤال حول قرار اتخذه لمصلحة العالم لكنه لم يكن الأفضل من ناحية المنافسة، فأجاب قائلاً: "لم نضع بعد شخصية افتراضية مثيرة في شات جي بي تي." وقد فسر مراقبون هذا التصريح باعتباره تلميحاً موجهاً إلى شركة "xAI" التابعة لماسك، التي أطلقت مؤخراً شخصية ذكاء اصطناعي تدعى Ani، تظهر على هيئة فتاة أنمي ترتدي فستاناً أسود ضيقاً.

الخدمة الجديدة تقتصر على مشتركي النسخة المميزة "سوبرغروك" مقابل نحو 300 دولار، وتتيح للمستخدمين تفعيل وضعية مثيرة للجدل تُعرف باسم (NSFW)، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في ما يتعلق بحماية الأطفال.

وبينما تتواصل المنافسة بين ماسك وخصومه في عالم الذكاء الاصطناعي، يبقى غياب الملياردير الأمريكي عن عشاء البيت الأبيض حدثاً لافتاً يختزل جانباً من التعقيدات السياسية والتجارية المحيطة بصناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.