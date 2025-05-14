10 حقائق مذهلة عن ثروة الملياردير جيف بيزوس

من مشروع ناشئ في مرآب بسيط إلى ثروة تفوق 230 مليار دولار، استطاع جيف بيزوس أن يعيد تشكيل مفهوم الثراء في العصر الرقمي، من خلال قيادته لشركة "أمازون"، أحدث ثورة في عالم التجارة الإلكترونية، وبنى ثروة تجاوزت اقتصادات دول بأكملها.

وفي عام 2025، احتل بيزوس المركز الثاني على قائمة أغنى أغنياء العالم، بفضل حصته الضخمة في "أمازون" واستثماراته في شركات تكنولوجيا كبرى مثل "غوغل" و"أوبر"، والتي شكلت دعائم إمبراطورية مالية غير مسبوقة.

استثمارات مبكرة أرست الأساس

قبل أن يؤسس "أمازون"، عمل بيزوس في شركة D.E. Shaw & Co، وهي شركة استثمارية مرموقة، حيث اكتسب خبرة كبيرة في مجالي الابتكار وإدارة المخاطر، هذه التجربة ساعدته على استشراف الفرص الواعدة، حيث استثمر عام 1998 مبلغ 250 ألف دولار في "غوغل"، ليكون من أوائل الداعمين لها.

وبالإضافة إلى "أمازون"، ضخ بيزوس استثمارات استراتيجية في شركات ناشئة أحدثت تغيرات جذرية في الأسواق مثل "أوبر"، "تويتر"، و"إير بي إن بي"، ما عزز تنويع مصادر دخله ووسّع نفوذه إلى ما وراء نطاق التجارة الإلكترونية.

طرح أمازون في البورصة نقطة تحول

شهد عام 1997 تحولاً كبيراً في مسيرة بيزوس المالية، حينما طرحت "أمازون" أسهمها للاكتتاب العام بسعر 18 دولاراً للسهم. خلال ما يقارب ثلاثة عقود، قفزت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2024.

الحصة التي كان يمتلكها بيزوس في الشركة، والتي بلغت 9%، أصبحت حجر الأساس لثروته، مع توسع الشركة في مجالات جديدة كالحوسبة السحابية وسلاسل التوريد، ما عزز نموذجاً جديداً من النجاح القائم على ملكية الأسهم والابتكار طويل الأمد.

راتب متواضع وأرباح استثنائية

خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي، لم يتقاضَ بيزوس سوى راتب سنوي قدره 81840 دولاراً، إضافة إلى تعويضات أخرى بقيمة 1.6 مليون دولار، غير أن الغالبية الساحقة من ثروته جاءت من الأرباح الرأسمالية المرتبطة بملكيته لأسهم "أمازون".

بين عامي 2022 و2024، كان يحقق متوسط دخل يومي يقدّر بـ321 مليون دولار، أي ما يعادل 8 ملايين دولار في الساعة و152 ألف دولار في الدقيقة، ما يبرز مدى قوة الثروة المتنامية عبر الاستثمار وليس الأجور التقليدية.

محفظة عقارية تفوق نصف مليار دولار

يمتلك بيزوس مجموعة فاخرة من العقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، تشمل منازل في بيفرلي هيلز، وعقار "وارنر" الشهير الذي اشتراه مقابل 165 مليون دولار، إضافة إلى ممتلكات في مانهاتن وواشنطن العاصمة وهاواي.

يمتلك أيضاً أراضي شاسعة في غرب تكساس، تُستخدم كموقع لانطلاق مشاريعه الفضائية عبر شركته "بلو أوريجن"، وفي عام 2013، عزز نفوذه الإعلامي بشراء صحيفة واشنطن بوست مقابل 250 مليون دولار، في خطوة تؤكد سعيه للتوسع خارج القطاع التكنولوجي.

نشاط خيري متنامٍ

رغم عدم توقيعه على "تعهد العطاء"، أعلن بيزوس نيته التبرع بمعظم ثروته خلال حياته، فقد خصص 10 مليارات دولار لصندوق "بيزوس للأرض" المعني بمكافحة التغير المناخي، و3.5 مليارات أخرى لمبادرات تتعلق بالتعليم ومكافحة التشرد.

كما يواصل تقديم منح لمشاريع الأبحاث العلمية والابتكار الاجتماعي، ما يعكس طموحه لإحداث أثر إيجابي واسع في قضايا بيئية وإنسانية في المستقبل.

طموحات فضائية عبر "بلو أوريجن"

أسس بيزوس شركته الفضائية "بلو أوريجن" في عام 2000 بهدف جعل السفر إلى الفضاء في متناول العامة، وقد استثمر فيها ما يزيد على 5.5 مليارات دولار لتطوير مركبات قابلة لإعادة الاستخدام وتقنيات فضائية مستدامة.

وفي عام 2025، سجلت الشركة إنجازاً كبيراً بإطلاق صاروخها "نيو غلين" إلى المدار، في خطوة تُعتبر انتصاراً تنافسياً على شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، هذا التوسع يفتح آفاقاً جديدة لمصادر الدخل ويضع بيزوس في صدارة رواد الفضاء المدني.

تسوية طلاق من بين الأكبر في التاريخ

أعلن بيزوس في عام 2019 طلاقه من ماكنزي سكوت، ما أدى إلى واحدة من أكبر التسويات المالية في التاريخ، فقد حصلت سكوت على 25% من حصته في "أمازون"، ما جعلها فوراً واحدة من أغنى النساء في العالم.

لكن رغم هذا التوزيع الضخم، حافظ بيزوس على سيطرته على الشركة وثروته الضخمة، في حين أصبحت سكوت أيقونة في عالم العمل الخيري، بفضل تبرعاتها السخية لمئات المؤسسات حول العالم.

قدرة إنفاق خارقة للخيال

تعكس ثروة بيزوس تفاوتاً هائلاً مقارنة بالمعدلات المعيشية العادية، فعندما ينفق بيزوس مبلغاً يعادل ما ينفقه المواطن الأمريكي العادي من دولار واحد، يكون المبلغ الحقيقي 1.95 مليون دولار.

ويكسب بيزوس خلال 13 دقيقة فقط ما يحتاج العامل الأمريكي العادي أن يعمل عليه طوال حياته، أما موظف "أمازون" الذي يتقاضى 15 دولاراً في الساعة، فسيحتاج إلى 68 عاماً من العمل دون انقطاع ليجني ما يجنيه بيزوس في ساعة واحدة فقط.

ثروة تفوق اقتصادات دول ومؤسسات تعليمية

تقدّر ثروة بيزوس بنحو 230 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول مثل لوكسمبورغ وآيسلندا وسريلانكا.

كما أن ثروته تفوق الصناديق الوقفية لأكبر خمس جامعات أمريكية مجتمعة، وهي: هارفارد، ييل، ستانفورد، برينستون، وجامعة تكساس، ويعكس هذا الحجم مدى التأثير الاقتصادي الذي يتمتع به بيزوس على مستوى عالمي.

آفاق مالية بلا حدود

رغم خسارته لما يقارب 23.5 مليار دولار في أسبوع واحد بسبب تقلبات سوق الأسهم، لا يزال بيزوس من بين أغنى ثلاثة أشخاص في العالم، وتُعد استراتيجياته الاستثمارية المتنوعة، واهتمامه بالتكنولوجيا، وتوسعه في قطاعات مختلفة من أهم العوامل التي تضمن استدامة ثروته.

ومع توسع أعماله الخيرية واستكشافه المستمر لآفاق جديدة، يواصل بيزوس تشكيل إرث اقتصادي واجتماعي سيبقى مؤثراً لعقود مقبلة.

لقد رسم بيزوس ملامح جديدة للثروة الشخصية في القرن الحادي والعشرين، من خلال الجمع بين الرؤية المستقبلية والقرارات الجريئة، ما جعله أحد أبرز رموز النفوذ المالي في العالم.