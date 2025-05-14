40 مليار دولار في يوم واحد... رئيس "إنفيديا" يحلّق بثروته إلى نادي الكبار!

سجّلت شركة "إنفيديا" الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في أسهمها بنسبة 5.6% خلال تعاملات يوم أمس، لتغلق عند 129.93 دولارا للسهم، ما دفع قيمتها السوقية إلى تخطي حاجز 3 تريليونات دولار، في أعقاب إعلانها عن صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية لتوريد رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقارير صحفية، تشمل الصفقة تزويد السعودية بمئات الآلاف من رقائق "إنفيديا" المتطورة، بينها 18 ألف وحدة من طراز GB300 Grace Blackwell، لصالح شركة "هيومن" الناشئة، التي تحظى بدعم مباشر من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ومن المقرر استخدام هذه الرقائق في تشغيل مركز بيانات ضخم بقدرة 500 ميغاواط، ضمن خطط المملكة الطموحة للتحول الرقمي في إطار "رؤية 2030".

وقد انعكست هذه الصفقة إيجابيا على الثروة الشخصية للرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، التي ارتفعت إلى نحو 120 مليار دولار، بزيادة 40 مليارا مقارنة بالعام الماضي، ليقترب بذلك من دخول قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم، وفقًا لتقديرات "فوربس" و"بلومبرغ".

الذكاء الاصطناعي

الصفقة تأتي في سياق جولة يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الخليج، وتشير التقارير إلى أن الجانبين الأمريكي والخليجي يعملان على توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسط سباق عالمي على التقنيات المتقدمة.

كشفت شركة "أمازون" عن خطة استثمارية مشتركة مع "هيومن" بقيمة تفوق 5 مليارات دولار لإنشاء منطقة متكاملة مخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في السعودية.

من جهتها، أعلنت "سيسكو" عن توسيع شراكاتها التقنية مع "هيومن" وشركة G42 لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة.

سوق الرقائق

تؤكد هذه التطورات المكانة المتزايدة للذكاء الاصطناعي بوصفه مكونا استراتيجيا في خطط التنمية الوطنية، ووفقاً للتقديرات، يتوقع أن تصل قيمة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي عالميا إلى 311 مليار دولار بحلول عام 2029، مقارنة بـ123 مليارا هذا العام.

وتُعد "إنفيديا" اللاعب المهيمن في هذا القطاع، إذ تستحوذ على نحو 87% من السوق، مع إيرادات تجاوزت 96 مليار دولار في 2024، وارتفاع كبير في إيرادات قسم مراكز البيانات التي تضاعفت ثلاث مرات خلال عام واحد.

ويبدو أن السباق العالمي نحو امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي سيستمر بوتيرة متسارعة، حيث بات يُنظر إلى قدرات الحوسبة الفائقة باعتبارها عنصرا جوهريا في أمن الدول واقتصاداتها، إلى جانب الكهرباء والمياه والبنية التحتية التقليدية.