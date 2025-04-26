يملك 165 ملياراً.. نصائح ذهبية من وارن بافيت في كيفية تحقيق الثروة

يُعد وارن بافيت أحد أغنى رجال العالم وأكثرهم حكمة في مجال الاستثمار، بثروة بلغت 165.7 مليار دولار، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، إحدى أكبر الشركات القابضة في العالم، التي بدأت رحلتها كشركة نسيج عام 1839، وتخرج بافيت من كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، ليُصبح لاحقًا واحداً من أبرز خبراء المال والاستثمار في العصر الحديث.

لذا، إذا كنت تبحث عن نصيحة مالية موثوقة، فمن الأفضل أن تستلهمها من أحد أنجح المستثمرين في التاريخ وتاليا أبرز نصائح من وارن بافيت لتحقيق النجاح المالي:

بافيت أو حكيم أوماها كما يطلق عليه، يؤكد أهمية حماية الاستثمارات الرابحة وتجنب أي قرارات قد تؤدي إلى الخسارة، إذ إن الدخول في دوامة الخسائر قد يكون سهلاً، بينما استعادة الأموال المفقودة أمر بالغ الصعوبة، وفقا لـ GOBankingRates.

ويرى بافيت أن النجاح يكمن في الاستثمار في شركات ذات مزايا تنافسية قوية، وليس مجرد السعي وراء الشركات الأرخص سعراً التي يتسابق عليها الجميع.

ويؤكد أنه يجب عليك، عندما تسنح الفرصة، اغتنامها بشجاعة وثقة، فشراء الأصول عندما تكون أسعارها منخفضة قد يكون مفتاح تحقيق أرباح كبيرة لاحقاً.

يحذر بافيت من الانسياق خلف موجات الحماس الجماعي، وينصح بالشراء حين تعمّ الأسواق مشاعر الخوف وتتراجع الأسعار، فحينها تكون الفرص الذهبية أكثر وفرة وأقل مخاطرة.

ويضيف أن الذكاء وحده لا يكفي في عالم الاستثمار؛ فالاتزان النفسي واتخاذ القرارات بعيدًا عن العواطف هما ما يصنعان الفرق الحقيقي بين الربح والخسارة.

يقول بافيت: "في سوق الأسهم، لست مضطراً لأن تتصرف مع كل فرصة تظهر أمامك. انتظر الرمية المناسبة". الصبر والانتقاء هما سر تحقيق الأرباح الكبيرة.

ينصح بافيت من لا يملك الوقت أو الرغبة لإدارة استثماراته بنفسه، باللجوء إلى صناديق المؤشرات الكبرى مثل S&P 500، حيث تكون الإدارة الاحترافية بديلاً آمناً وفعّالاً.

ويوضح أنه ليس المهم كثرة تداولاتك أو تنقلاتك بين الأسهم، بل الأهم هو دقة القرارات وجودتها. الصبر واتخاذ القرار السليم هما ما يؤديان إلى العوائد الحقيقية.

يختم بافيت بنصيحة مهمة وهي أن بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة هو السبيل للبقاء عند الأزمات، فقط عندما تتراجع الأسواق، يظهر المتفوقون الحقيقيون.