لماذا لم تحصل زوجة إيلون ماسك الأولى إلا على الفتات من ثروته؟

رغم أنها كانت أولى زوجاته وأمًا لستة من أولاده، لم تحصل الروائية الكندية جوستين ماسك على أي حصة في شركتي تسلا أو سبيس إكس بعد طلاقها من أغنى رجل في العالم، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي حرص على أن تخرج من زواجهما دون أسهم في إمبراطوريته المتنامية.

في مرحلة ما قبل الشهرة، وقبل أن يصبح أبا لعدد من الأبناء، كان إيلون ماسك زوجا شابا يعيش حياة بسيطة، زواجه الأول كان من جوستين ويلسون، الكاتبة المولودة في كندا، واستمر ثماني سنوات من عام 2000 إلى 2008، أنجبا خلالها ستة أطفال، توفي أولهم رضيعًا، ثم أنجبت توأمًا، تلاهما ثلاثة توائم، وفقا لمجلة فوربس.

ورغم أن ماسك يتربع اليوم على عرش أثرياء العالم بثروة تقدر بـ364 مليار دولار، فإن ثروة جوستين لا تتجاوز 15 مليون دولار فقط، وفقًا لتقديرات "فوربس" – أي أقل من واحد على 24 ألف من ثروته.

ويبدو أن الطريقة التي تعامل بها ماسك مع زوجته الأولى أصبحت نموذجًا لطريقته في التعامل مع باقي الأمهات اللواتي أنجبن له أبناء.

ففي تقرير نشرته وول ستريت جورنال مؤخرًا، عرض ماسك على أشلي سانت كلير، والدة أحد أبنائه، مبلغ 15 مليون دولار إضافة إلى 100 ألف دولار شهريًا مقابل صمتها بشأن ابنهما، لكنه سحب العرض بعد أن أعلنت عن أبوته علنًا.

أما لقاء جوستين بماسك فكان على الطريقة الكلاسيكية، حيث تعارفا أثناء دراستهما في جامعة كوينز في أونتاريو، قبل أن ينتقل ماسك لاحقًا إلى جامعة بنسلفانيا. واستؤنفت علاقتهما منتصف التسعينات عندما انتقلت جوستين إلى وادي السيليكون، حيث كانت تعيش معه في شقة مشتركة أثناء عمله على تأسيس شركته الأولى Zip2 مع شقيقه كيمبال وصديقه غريغ كوري.

في عام 1999، بيعت Zip2 لشركة Compaq مقابل نحو 300 مليون دولار، حصل ماسك منها على 20 مليونا، اشترى بها شقة فاخرة في بالو ألتو وسيارة مكلارين F1 رياضية، ظهرت جوستين إلى جانبه خلال تغطية قناة CNN لتسليم السيارة. حينها قالت: "إنها سيارة بمليون دولار. هذا بذخ. خوفي أن نصبح مرفهين أكثر من اللازم، فنفقد الإحساس بالتقدير والتوازن".

تزوجا رسميًا في العام 2000، وانتقلا إلى لوس أنجلوس بحلول 2002، حيث أسس ماسك سبيس إكس، ثم استثمر لاحقًا في تسلا وانضم إلى مجلس إدارتها عام 2004. خلال أربع سنوات فقط، أنجبت جوستين ستة أطفال، وفي الوقت ذاته أصدرت ثلاث روايات بين 2005 و2008.

غير أن العلاقة لم تدم، حيث طلب ماسك الطلاق في ربيع 2008، قبل أشهر من توليه منصب الرئيس التنفيذي لـتسلا، وقبل أسابيع من خطوبته لزوجته التالية.

خلال إجراءات الطلاق، طالبت جوستين بمنزل الزوجية، نفقة شهرية، 10% من أسهم تسلا، 5% من سبيس إكس، 6 ملايين دولار، وسيارة تسلا رودستر زرقاء. لو نالت مطالبها، لبلغت ثروتها اليوم نحو 17.3 مليار دولار، وفقًا لفوربس، ما كان سيجعلها ضمن أغنى 150 شخصًا في العالم.

وبالمقارنة، نذكر أن جيف بيزوس منح زوجته السابقة ماكنزي سكوت ربع حصته في أمازون خلال طلاقهما عام 2019، بقيمة 36 مليار دولار حينها، فيما تشير تقديرات إلى أن ميليندا غيتس حصلت على 25 مليار دولار من ثروة بيل غيتس بعد انفصالهما عام 2021.

لكن جوستين لم تحصل على أي أسهم، إذ تقول إنها تلقت عرضًا من ماسك بتسوية قيمتها 80 مليون دولار قبل الضرائب، لكنها رفضته مفضّلة الحصول على حصة من أسهم الشركتين، غير أن ذلك لم يتحقق، وانتهى بها المطاف بتسوية أقل بكثير.

السبب في ذلك يعود إلى اتفاق ما بعد الزواج الذي وقّعته في مارس 2000، والذي ذكرت في مقال نشرته لاحقًا أنها وقّعته عن ثقة. كتبت: "كنت أثق بزوجي، ولهذا تزوجته. أقنعت نفسي بأن الأمر لا يهم، فنحن روحان توأمان، ولن نفترق أبدًا." لكنها اكتشفت لاحقًا أنها وقّعت فعليًا على وثيقة تنازلت فيها عن معظم حقوقها كزوجة، باستثناء المنزل.

جوستين حاولت الطعن في الاتفاق أمام المحكمة عام 2008، بحجة أن ماسك لم يُفصح عن الاندماج المرتقب بين شركته X.com وشركة Confinity، وهو الاندماج الذي أدى إلى إنشاء باي بال، والتي بيعت لاحقًا لـeBay مقابل 1.5 مليار دولار. حصد ماسك من الصفقة أكثر من 100 مليون دولار. استمر النزاع القضائي لعامين، كلّف ماسك 4 ملايين دولار على الأقل، وانتهى الحكم لصالحه.

وفي نهاية المطاف، حصلت جوستين على 20 مليون دولار فقط بعد الضرائب، نصفها قيمة المنزل في بيل إير، والنصف الآخر مدفوعات شهرية بقيمة 20 ألف دولار للمصاريف الشخصية ونفقات الأطفال، وفقًا لماسك، (ولم يُذكر إن كانت حصلت على السيارة.)

لكن سجلات العقارات تكشف أنها باعت المنزل في أبريل 2011 مقابل 6.5 ملايين دولار، ثم اشترت بعد شهر منزلًا آخر في لوس أنجلوس بمساحة أصغر مقابل 4.3 ملايين دولار، وتقدر قيمته اليوم بأكثر من 8 ملايين. أما المبلغ النقدي المتبقي، فلو استُثمر في السوق بشكل سليم، لكان تضاعف إلى نحو 6.5 ملايين.

بعد الطلاق، التقى ماسك بالممثلة البريطانية تالولا رايلي، وتمت خطبتهما بعد أسبوعين فقط من التعارف، وتزوجا مرتين (2010–2012 ثم 2013–2016). لم يُرزقا بأطفال، لكنها حصلت، بحسب تقارير، على تسوية مالية قريبة من تلك التي حصلت عليها جوستين. وفي عام 2022، وصفت رايلي ماسك بأنه "الزوج السابق المثالي" و"صديق رائع".

أما جوستين، فقد اختارت الابتعاد عن الأضواء إلى حد كبير. أصدرت قصة قصيرة واحدة عام 2016، وكان لها مدونة نشطة لفترة.