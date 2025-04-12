بيل غيتس يخرج عن صمته... اعترافات صادمة من الملياردير الشهير

خلال مشاركته في بودكاست "WTF" الذي يقدّمه نيخيل كاماث، الشريك المؤسس لشركة "زيرودا"، كشف الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، عن مراجعته لطريقته السابقة في الإدارة وكيف غيّرت التجارب اللاحقة من نظرته للأمور.

قال غيتس: "إذا كنت تريد أن تعمل بجد دون أن تخدع نفسك، فعليك أن تكون صارمًا مع نفسك"، لكنه أقرّ أن هذا النهج جعله في البداية مديرًا غير مثالي. في سنوات مايكروسوفت الأولى، كان يدير فريقه بنفس الحزم الذي طبّقه على نفسه، وهو ما اعترف لاحقًا بأنه كان يحدّ من قدرة الشركة على جذب مواهب متنوعة، مضيفًا: "كنا فريقًا متجانسًا للغاية، ذا توجه هندسي صرف".

مفاهيم ضيقة عن الذكاء

غيتس اعترف أيضًا أن تعريفه المبكر للذكاء كان محدودًا، فقد كان يعتقد أن "من يجيد الرياضيات يمكنه فعل أي شيء، ومن لا يجيدها لا يصلح لشيء". ولكن، بفضل عمله في مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، تغيّرت هذه النظرة. العمل مع فرق متعددة التخصصات والثقافات جعله يدرك قيمة التنوع في المهارات ووجهات النظر. وقال: "استفدت من أخطائي وتجربتي في مايكروسوفت لنقلها إلى المؤسسة".

الدرس الأكبر بالنسبة له؟ "الاعتراف بأن الموهبة لا يمكن حصرها في قالب واحد"، وهي قناعة كان يتمنى امتلاكها منذ بداية مسيرته الإدارية.

نظرة متفائلة لمستقبل الذكاء الاصطناعي

وتحدث غيتس خلال اللقاء أيضًا عن الدور القادم للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل.

وقال: "بعد عشرين عامًا، قد لا تبقى الرأسمالية بصيغتها الحالية قادرة على تفسير ما يحدث"، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي مهام ذهنية وجسدية، وقد يُحدث تحوّلاً شاملاً في نمط العمل والإنتاج.

واعترف بصعوبة تخيل عالم لا تحكمه الندرة، وهو ما تعوّد عليه طوال حياته، وقال: "الأسواق تقوم على الموارد النادرة... لكن في عالم وفير، يجب أن نعيد النظر في هذه القواعد".

كما أشار كاماث إلى أن غيتس يبدو دائمًا في عجلة من أمره خلال زيارته للهند، أجاب غيتس مازحًا بأنه يأمل في تنظيم زياراته المستقبلية بشكل يتيح له الاستمتاع والاسترخاء. وقال: "آمل أن أخصص بعض الوقت لأزور ولاية آسام، سمعت أنها رائعة".

عن زوكربيرغ والميراث

وعن صورة قادة التكنولوجيا اليوم، علّق غيتس على ملاحظة كاماث بشأن تحول شخصيات مثل مارك زوكربيرغ إلى رموز أكثر قربًا من الناس، قائلاً: "مارك رجل عائلة رائع، يبدو شخصًا عاديًا، ويهتم بعائلته كثيرًا".

وفيما يخص قراراته المتعلقة بالميراث، أعاد غيتس تأكيد موقفه المعروف: "أبنائي سيحصلون على أقل من 1% من ثروتي، لقد تلقوا تعليمًا ممتازًا، وبناء سلالة ليس الهدف". وأوضح أن شرح هذه الفلسفة مبكرًا ساعد على تجنب الالتباس، مؤكدًا أن المؤسسة هي المستفيد الأكبر من ثروته.