ثروات فلكية .. أغنى 10 شخصيات يسيطرون على أموال العالم

يتشارك أغنى أغنياء العالم في عدة سمات، أبرزها أن العشرة الأوائل منهم يمتلكون ثروات تتجاوز 100 مليار دولار، بينما يتخطى بعضهم حاجز الـ300 مليار دولار.

هذه الثروات ليست مبالغ نقدية في البنوك، بل هي في الغالب استثمارات في شركات كبرى مدرجة في البورصة، يمكن لعامة الناس أيضًا الاستثمار فيها.

فيما يلي قائمة بأغنى 10 أشخاص في العالم واستثماراتهم الرئيسية، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حتى تاريخ 19 مارس 2025:

أغنى 10 أفراد في العالم

إيلون ماسك: 310 مليارات دولار

يُعتبر إيلون ماسك من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم الأعمال، لكن ثروته الضخمة لا تُنكر.

بدأ ماسك مسيرته كمؤسس مشارك في PayPal، ثم أسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، وسبيس إكس لاستكشاف الفضاء. واشترى منصة تويتر وغير اسمها إلى "X".

أثار ماسك جدلًا واسعًا بسبب مواقفه السياسية ودعمه لدونالد ترامب في انتخابات 2024، بالإضافة إلى تصريحاته المثيرة للجدل.

جيف بيزوس: 217 مليار دولار

مؤسس أمازون، التي تحولت من متجر كتب عبر الإنترنت إلى عملاق للتجارة الإلكترونية والخدمات السحابية.

يمتلك بيزوس أيضًا شركة بلو أوريجن للفضاء، واشترى صحيفة واشنطن بوست عام 2013. يُعرف أيضًا بأعماله الخيرية، حيث تبرع بمليارات الدولارات لمبادرات بيئية.

مارك زوكربيرغ: 207 مليارات دولار

مؤسس فيسبوك (ميتا حاليًا)، التي بدأت كمنصة تواصل اجتماعي بسيطة من غرفة جامعية في هارفارد. تمتلك ميتا أيضًا إنستغرام وواتساب، وتستثمر بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

برنارد أرنو: 179 مليار دولار

رئيس مجموعة LVMH، التي تضم علامات فاخرة مثل لويس فويتون وديور وتيفاني. تُعد المجموعة واحدة من أكبر الشركات في أوروبا من حيث القيمة السوقية.

لاري إليسون: 172 مليار دولار

المؤسس المشارك لشركة أوراكل، عملاق البرمجيات. يمتلك إليسون أيضًا جزيرة لاناي في هاواي، ويُعتبر من أبرز الأسماء في عالم التكنولوجيا.

وارن بافيت: 164 مليار دولار

يُعرف بفطنته الاستثمارية، حيث قاد شركة بيركشاير هاثاواي لتصبح واحدة من أكبر التكتلات الاستثمارية في العالم. يمتلك بافيت حصصًا كبيرة في شركات مثل آبل وكوكاكولا.

بيل جيتس: 162 مليار دولار

المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، التي تُعد من أكبر شركات البرمجيات في العالم. يُعرف جيتس أيضًا بأعماله الخيرية من خلال مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

لاري بيج: 149 مليار دولار

المؤسس المشارك لشركة جوجل (ألفابت حاليًا)، التي تُعد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. قاد بيج الشركة لسنوات عديدة قبل أن يتنحى عن منصبه.

سيرجي برين: 140 مليار دولار

شارك في تأسيس جوجل مع لاري بيج، وساهم في تحويلها إلى عملاق التكنولوجيا الذي نعرفه اليوم. تقاعد من منصبه في ألفابت عام 2019.

ستيف بالمر: 136 مليار دولار

كان من أوائل المديرين التنفيذيين في مايكروسوفت، وقاد الشركة لسنوات عديدة. اشترى لاحقًا فريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلة.

نصائح لبناء الثروة

الاستثمار في الأسهم:

يعتمد أغنى الأشخاص في العالم على امتلاكهم حصصًا كبيرة في شركات ناجحة. يمكن لأي شخص الاستثمار في هذه الشركات المدرجة في البورصة.

الاستفادة من الوقت:

بناء الثروة يتطلب وقتًا طويلًا. هؤلاء المليارديرات لم يصلوا إلى ما هم عليه بين ليلة وضحاها، بل استغلوا الوقت لتنمية استثماراتهم.

القائمة والاستثمارات

1t إيلون ماسكt310 ملياراتtتيسلا، سبيس إكس

2tجيف بيزوسt217 مليارtأمازون، بلو أوريجين

3tمارك زوكربيرجt207 ملياراتtمنصات ميتا

4tبرنارد أرنوt179 مليارtLVMH

5tلاري إليسونt172 مليارtأوراكل

6tوارن بافيتt164 مليارtبيركشاير هاثاواي

7tبيل جيتسt162 مليارtمايكروسوفت

8tلاري بيجt149 مليارtألفابت

9tسيرجي برينt140 مليارtألفابت

10tستيف بالمرt136 مليارtمايكروسوفت

هذه القائمة تُظهر أن بناء الثروة يتطلب استثمارات ذكية، وصبرًا، وتخطيطًا طويل الأمد. يمكن لأي شخص أن يبدأ رحلته نحو الثراء من خلال فهم أساسيات الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة.