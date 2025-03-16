69 مليون دولار .. إنتل تعين رئيساً تنفيذياً براتب ضخم وحوافز خيالية

أعلنت شركة إنتل عن تعيين ليب بو تان رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها، ليحل محل بات جيلسنجر الذي تم إقالته أواخر عام 2024، جاء هذا التعيين بعد فترة من عدم الاستقرار في قيادة الشركة، حيث سيحصل تان على حزمة رواتب ومكافآت تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 69 مليون دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، سيحصل تان على راتب أساسي سنوي قدره مليون دولار، بالإضافة إلى مكافأة نقدية سنوية تصل إلى مليوني دولار.

كما سيستفيد من منحة أسهم طويلة الأجل بقيمة 14.4 مليون دولار، ومنحة أداء بقيمة 17 مليون دولار تُدفع على مدى خمس سنوات، شرط أن يحافظ سعر سهم إنتل على أداء جيد خلال السنوات الثلاث القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل على خيارات أسهم بقيمة 9.6 ملايين دولار، ومنحة توظيف جديدة بقيمة 25 مليون دولار.

وتأتي هذه الحزمة المالية الكبيرة في وقت تواجه فيه إنتل تحديات كبيرة، حيث أعلنت الشركة عن تسريح ما يقرب من 15% من موظفيها قبل أقل من عام، غير أن مكافآت تان مرتبطة بشكل كبير بأدائه، فإذا انخفض سعر سهم الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة، فقد يفقد جزءًا كبيرًا من هذه المكافآت.

ليب بو تان، الذي كان عضوًا سابقًا في مجلس إدارة إنتل، يُعتقد أنه غادر منصبه بسبب خلافات مع استراتيجية جيلسنجر. وقد تم ترشيحه لمنصب الرئيس التنفيذي بعد فترة وجيزة من استقالة جيلسنجر. وعندما أعلنت إنتل عن تعيينه، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 15%، مما يعكس ثقة السوق في هذا القرار.

لا يزال هناك قلق بين موظفي إنتل، خاصة بعد أن حذر تان من "قرارات صعبة" خلال مكالمة فيديو تمهيدية مع فريق العمل، ولم يصدر بعد أي إعلانات ملموسة عن خططه المستقبلية للشركة، لكن من المتوقع أن تتضح الصورة في الأسابيع المقبلة مع توليه مهام منصبه رسميًا في 18 مارس.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد تان يتضمن بندًا خاصًا بأداء الشركة على مدى ثلاث سنوات، مما يجعله مؤهلًا للاحتفاظ بجزء كبير من مكافآته في حالة حدوث تغيير جوهري في ملكية الشركة خلال 18 شهرًا من انضمامه. وعلى عكس جيلسنجر، الذي كان يحصل على راتب أساسي قدره 1.25 مليون دولار ومكافآت نقدية تصل إلى 275% من راتبه، فإن عقد تان يركز بشكل أكبر على الأداء والمكافآت المرتبطة به.

يبقى أن نرى ما إذا كان ليب بو تان سيتمكن من إعادة إنتل إلى مسار النجاح، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة في سوق التكنولوجيا التنافسية.