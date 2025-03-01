قائمة "المليارديرات الخارقين".. يمتلكون 3.3 تريليونات دولار

في عالم يزداد فيه عدد المليارديرات، ظهرت فئة جديدة تُعرف باسم "المليارديرات الخارقين"، وهم الأفراد الذين تبلغ ثروتهم الصافية 50 مليار دولار أو أكثر.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هؤلاء المليارديرات الخارقين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي ثروات المليارديرات في العالم، حيث بلغت ثرواتهم مجتمعة 3.3 تريليونات دولار، أي ما يعادل أكثر من 16% من إجمالي ثروات المليارديرات حتى فبراير الماضي. ويوجد حاليًا 24 مليارديرًا خارقًا في العالم، منهم 16 فردًا تصل ثرواتهم إلى 100 مليار دولار أو أكثر.

تصدر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، قائمة المليارديرات الخارقين بثروة صافية تقدر بنحو 419.4 مليار دولار. ويشمل نشاطه أيضًا شركة نيورالينك ومنصة التواصل الاجتماعي X (المعروفة سابقًا بتويتر).

كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل جيف بيزوس مؤسس أمازون، وبرنارد أرنو رئيس مجموعة LVMH، ولاري إليسون المؤسس المشارك لشركة أوراكل، ومارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك (ميتا الآن)، وستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت.

ومن بين الأسماء البارزة أيضًا، رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، رئيس شركة ريلاينس إندستريز، الذي تبلغ ثروته 90.6 مليار دولار، بالإضافة إلى غوتام أداني، رئيس مجموعة أداني، بثروة تقدر بنحو 60.6 مليار دولار.

كما شملت القائمة ثلاث نساء فقط، هن جوليا كوش أرملة ديفيد كوش، وفرانسواز بيتنكورت مايرز وريثة لوريال، وأليس والتون وريثة وول مارت.

وفيما يلي قائمة بأسماء المليارديرات الخارقين وصافي ثرواتهم:

إيلون ماسك: 419.4 مليار دولار

جيف بيزوس: 263.8 مليار دولار

برنارد أرنو: 238.9 مليار دولار

لاري إليسون: 237 مليار دولار

مارك زوكربيرغ: 220.8 مليار دولار

سيرجي برين: 160.5 مليار دولار

ستيف بالمر: 157.4 مليار دولار

وارن بافيت: 154.2 مليار دولار

جيمس والتون: 117.5 مليار دولار

صامويل روبسون والتون: 114.4 مليار دولار

أمانسيو أورتيغا: 113 مليار دولار

أليس والتون: 110 مليارات دولار

جينسن هوانغ: 108.4 مليارات دولار

بيل جيتس: 106 مليارات دولار

مايكل بلومبرغ: 103.4 مليارات دولار

لاري بيغ: 100.9 مليار دولار

موكيش أمباني: 90.6 مليار دولار

تشارلز كوش: 67.4 مليار دولار

جوليا كوش: 65.1 مليار دولار

فرانسواز بيتنكورت مايرز: 61.9 مليار دولار

غوتام أداني: 60.6 مليار دولار

مايكل ديل: 59.8 مليار دولار

تشونج شانشان: 57.7 مليار دولار

براجوجو بانجستو: 55.4 مليار دولار

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن غالبية هؤلاء المليارديرات جمعوا ثرواتهم من قطاع التكنولوجيا، أو من صناعات استفادت بشكل كبير من التطورات التكنولوجية الحديثة.