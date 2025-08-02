كيف ربح زوكربيرغ 26 مليار دولار في 24 ساعة؟

في عالم المال والتكنولوجيا، قد يتطلب بناء الثروة سنوات طويلة، لكن بالنسبة لبعض رواد الأعمال، قد تتغير الثروات بين عشية وضحاها. هذا ما حدث بالضبط مع مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا" بعد أن حقق قفزة هائلة في ثروته بلغت 26 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط.

وارتفع صافي ثروة مارك زوكربيرغ إلى مستوى قياسي جديد بعد إعلان شركة "ميتا" عن نتائج مالية قوية في الربع الثاني من عام 2025.

ما الذي حدث؟

في يوم 31 يوليو 2025، أعلنت شركة "ميتا" عن نتائج أرباحها للربع الثاني من العام. المفاجأة كانت أن أرباح الشركة تجاوزت التوقعات بشكل كبير، سواء من حيث الإيرادات أو عدد المستخدمين النشطين على منصات مثل فيسبوك، إنستغرام وواتساب.

ودفع هذا الأداء القوي بسهم "ميتا" إلى الارتفاع بأكثر من 12٪، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثروة المؤسس مارك زوكربيرغ، نظرًا لامتلاكه حصة تتجاوز 13٪ من أسهم الشركة.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بلغت ثروة مارك زوكربيرغ 271 مليار دولار يوم الخميس، بزيادة قدرها 26.8 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط.

بهذا الإنجاز، أصبح زوكربيرج ثالث أغنى شخص في العالم، خلف إيلون ماسك (الرئيس التنفيذي لشركة تسلا) ولاري إليسون (مؤسس أوراكل).

وسبق لمارك زوكربيرغ أن شهد طفرات مماثلة، خصوصًا عندما تعلن ميتا عن تقارير مالية قوية أو تعلن عن استراتيجيات جديدة تنال إعجاب المستثمرين، مثل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

لكن هذه القفزة البالغة 26 مليار دولار تُعد من أكبر الزيادات في الثروة خلال يوم واحد.

ما حققه زوكربيرغ خلال 24 ساعة هو تذكير بقوة الأسواق المالية وتأثير التكنولوجيا على الثروات. فبينما يعتبر هذا الرقم خيالياً بالنسبة لمعظم الناس، فإنه أصبح "ممكنًا" في عالم تسيطر عليه الابتكارات الرقمية، وتقوده شركات كبرى تُحدث تحولات عالمية بضغطة زر.