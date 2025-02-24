أغنى السيدات في العالم لعام 2025

تؤثر أغنى السيدات في العالم بشكل كبير في قطاعات عدة، بدءاً من الأعمال الخيرية الرائدة إلى قيادة الشركات العائلية.

ولا يقتصر دورهن على إعادة تشكيل القطاعات فحسب، بل يضمن أيضاً الحفاظ على الإرث العائلي وإعادة تعريف مفاهيم النفوذ والقيادة.

ووفقاً لفوربس، وحتى 16 يناير 2025، استحوذت الأمريكيات على 3 مقاعد ضمن أغنى 5 سيدات في العالم، بالإضافة إلى فرنسية وهندية.

وللمرة الأولى منذ مايو 2022، أصبحت الأمريكية أليس والتون، ابنة مؤسس (وول مارت) سام والتون الوحيدة، أغنى سيدة في العالم في سبتمبر 2024، بصافي الثروة 100.9 مليار دولار، بفضل الارتفاع الكبير في سعر سهم شركة البيع بالتجزئة.

ومنذ مارس 2024، ارتفع صافي ثروتها بنحو 28.6 مليار دولار. خلال مسيرتها المهنية، ركزت والتون على التمويل والفن والعمل الخيري، بدلاً من تولي منصب في مجلس إدارة «وول مارت» على غرار إخوانها.

وقد عملت سابقاً محللة أسهم، وأسست شركة مصرفية استثمارية، كما شغلت منصب نائبة رئيس مجلس إدارة (Arvest Bank Group).

وبلغ صافي ثروة الأمريكية جوليا كوك والعائلة 74.2 مليار دولار، حيث ورثت كوك وأبناؤها الـ3 حصة تبلغ 42 % في شركة (Koch, Inc) بعد وفاة زوجها ديفيد كوك عام 2019. ومنذ مارس 2024، قفز صافي ثروتها بأكثر من 9.9 مليارات دولار.

في فبراير 2024، قدمت مؤسستها، مؤسسة عائلة جوليا كوك (Julia Koch Family Foundation) تبرعاً بقيمة 75 مليون دولار، لإنشاء مركز عائلة جوليا كوك للرعاية الطبية الخارجية (Julia Koch Family Ambulatory Care Center) في مركز لانجون الطبي التابع لجامعة نيويورك في مدينة ويست بالم بيتش.

وفي يونيو 2024، استحوذت هي وأبناؤها على 15 % من شركة (BSE Global) الشركة الأم لفريق كرة السلة بروكلين نتس، مقابل ما يقارب 700 مليون دولار.

وتشغل كوك أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة (Koch, Inc) ومركز علاج السرطان (Memorial Sloan Kettering Cancer Center).

وتملك الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز والعائلة صافي ثروة 70.6 مليار دولار، حيث تملك حفيدة مؤسس شركة لوريال بيتنكور مايزر، أكثر من ثلث شركة مستحضرات التجميل الكبرى المدرجة في البورصة.

ومنذ مارس 2024، تراجع صافي ثروتها بنحو 28.9 مليار دولار، حيث خسرت لقب أغنى سيدة في العالم لتتراجع إلى المرتبة الثالثة.

في حين تشغل بيتنكور مايزر عضوية مجلس إدارة لوريال منذ عام 1997، وترأس مجلس إدارة شركة العائلة القابضة (Téthys) منذ عام 2012. وقد حققت المجموعة مبيعات بقيمة 36.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024.

وخلال العام الماضي، اتخذت لوريال خطوتين استراتيجيتين رئيسيتين: الاستحواذ على الأسهم الباقية في الشركة السويسرية الناشئة في مجال تكنولوجيا فصل وترشيد استهلاك المياه (Gjosa) وشراء حصة 10 % في شركة (Galderma Group) من شركة (Sunshine SwissCo) وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة (Auba Investment Pte. Ltd).

بثروة صافية بلغت 41.7 مليار دولار، تملك الأمريكية جاكلين مارس، نحو ثلث شركة الحلوى ومنتجات الأغذية وطعام ورعاية الحيوانات الأليفة (Mars, Incorporated) التي أسسها جدها فرانك مارس في عام 1911.

وقد ورثت حصتها بعد وفاة والدها فورست الأب في عام 1999، كما عملت في الشركة لمدة تقارب 20 عاماً، وشغلت منصباً في مجلس إدارتها حتى عام 2016.

ومنذ مارس 2024، أضافت مارس إلى صافي ثروتها 3.2 مليارات دولار.

وفي عام 2024، أكملت (Mars, Incorporated) استحواذها على علامة الشوكولاتة البريطانية (Hotel Chocolat) كذلك كشفت عن خططها للاستحواذ على شركة (Kellanova) مقابل 35.9 مليار دولار نقداً.

فيما تهدف هذه الصفقة إلى توحيد شركتين مشهورتين بعلامات تجارية متكاملة، لتعزيز حضور (Mars, Incorporated) في السوق العالمية. ومن المتوقع أن تغلق الصفقة في النصف الأول من عام 2025.

وحلت في المركز الخامس، الهندية، سافيتري جيندال والعائلة بصافي ثروة 35.8 مليار دولار، حيث تشغل جيندال منصب رئيسة مجلس الإدارة الفخري لمجموعة (OP Jindal Group) التي تضم مجموعة شركات تعمل في قطاعات الحديد والطاقة والأسمنت والبنية التحتية، وأسسها زوجها الراحل أوم براكاش جيندال.

بدأ الراحل جيندال مسيرته بتصنيع الدلاء في عام 1952، ثم أسس شركة (Jindal India) في عام 1964.

وبعد وفاته في عام 2005، قسمت شركات المجموعة بين 4 أبناء.

ومنذ مارس 2024، أضافت جيندال، أغنى سيدة في الهند، 3.2 مليارات دولار إلى صافي ثروتها، كما شغلت سابقاً منصب وزيرة الهيئات المحلية الحضرية في حكومة هاريانا.