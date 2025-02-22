أغنى نساء العالم في 2025 .. ثروات تتجاوز 500 مليار دولار

بحلول فبراير الحالي، تجاوزت ثروات أغنى عشر نساء في العالم مجتمعة 500 مليار دولار، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "فوربس"، هؤلاء النساء، اللواتي جمعن ثرواتهن من خلال صناعات متنوعة مثل التجزئة، التجميل، التمويل، والشحن، يمثلن قوة اقتصادية كبيرة تسهم في تشكيل الاقتصاد العالمي والأعمال الخيرية.

قائمة بأغنى 10 نساء في العالم لعام 2025:

أليس والتون

العمر: 75 عامًا

الثروة: 112.5 مليار دولار

مصدر الثروة: وول مارت

البلد: الولايات المتحدة

تُعتبر أليس والتون أغنى امرأة في العالم، حيث ورثت ثروتها من عملاق التجزئة وول مارت، الذي أسسه والدها سام والتون.

فرانسواز بيتنكورت مايرز وعائلتها

العمر: 71 عامًا

الثروة: 74.4 مليار دولار

مصدر الثروة: لوريال

البلد: فرنسا

فرانسواز هي وريثة إمبراطورية لوريال وتلعب دورًا رئيسيًا في إدارة توسع الشركة عالميًا.

جوليا كوخ وعائلتها

العمر: 62 عامًا

الثروة: 74.2 مليار دولار

مصدر الثروة: كوش إندستريز

البلد: الولايات المتحدة

جوليا كوخ ورثت ثروتها من شركة كوش إندستريز، التي تعمل في مجالات التصنيع والطاقة والسلع الأساسية.

جاكلين مارس

العمر: 85 عامًا

الثروة: 42.3 مليار دولار

مصدر الثروة: شركة مارس

البلد: الولايات المتحدة

جاكلين مارس هي وريثة شركة مارس، المعروفة بعلاماتها التجارية الشهيرة مثل M&M's وPedigree.

رافاييلا أوبونتي ديامانت

العمر: 79 عامًا

الثروة: 39 مليار دولار

مصدر الثروة: شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)

البلد: سويسرا

رافاييلا هي المؤسس المشارك لشركة MSC، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم.

أبيجيل جونسون

العمر: 63 عامًا

الثروة: 36 مليار دولار

مصدر الثروة: فيديليتي للاستثمارات

البلد: الولايات المتحدة

أبيجيل جونسون هي الرئيسة التنفيذية لشركة فيديليتي، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم.

سافيتيري جيندال وعائلتها

العمر: 74 عامًا

الثروة: 32.3 مليار دولار

مصدر الثروة: مجموعة جيندال

البلد: الهند

سافيتيري جيندال هي أغنى امرأة في الهند، حيث تدير مجموعة جيندال التي تعمل في مجال الصلب والطاقة.

ماكنزي سكوت

العمر: 54 عامًا

الثروة: 32.3 مليار دولار

مصدر الثروة: أمازون

البلد: الولايات المتحدة

ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لجيف بيزوس، أصبحت واحدة من أكبر المحسنين في العالم بعد تبرعها بمليارات الدولارات للجمعيات الخيرية.

ميريام أديلسون وعائلتها

العمر: 79 عامًا

الثروة: 31.5 مليار دولار

مصدر الثروة: لاس فيغاس ساندز

البلد: الولايات المتحدة

ميريام أديلسون هي مالكة شركة لاس فيغاس ساندز، وهي من أبرز الشخصيات الخيرية التي استثمرت في الأبحاث الطبية والقضايا السياسية.

مارلين سيمونز وعائلتها

العمر: 74 عامًا

الثروة: 31 مليار دولار

مصدر الثروة: صناديق التحوط

البلد: الولايات المتحدة

مارلين سيمونز هي أرملة جيم سيمونز، مؤسس شركة Renaissance Technologies، وقد بنت ثروتها من خلال صناديق التحوط.

تأثير النساء في الاقتصاد العالمي:

تشكل النساء نسبة 13.3% من إجمالي المليارديرات في العالم، وفقًا لقائمة فوربس لعام 2024. هؤلاء النساء لا يعيدن تعريف النماذج التقليدية للقيادة فحسب، بل يتحدين أيضًا المعايير الراسخة للهيمنة الذكورية في عالم الأعمال.

من وريثات الثروات الضخمة إلى رائدات الأعمال اللواتي بنين إمبراطوريات بمليارات الدولارات، تظهر هذه القائمة كيف أصبحت النساء قوة لا يستهان بها في تشكيل الاقتصاد العالمي.