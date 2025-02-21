613 مليار دولار .. شركات إيلون ماسك تشهد زيادة هائلة في قيمتها

شهدت شركات إيلون ماسك، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس وxAI، ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها الإجمالية بمقدار 613 مليار دولار منذ الانتخابات الأمريكية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

وتأتي هذه الزيادة في ظل توقعات بتحقيق جولات تمويل جديدة لشركات ماسك، بما في ذلك X (المعروفة سابقًا بتويتر)، والتي تسعى لجمع أموال بتقييم يصل إلى 44 مليار دولار.

وإذا نجحت X في تحقيق هذا التقييم، فستتمكن من التخلص من الغمة التي أحاطت بها منذ أن اشتراها ماسك عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، كما ستضيف نحو 20 مليار دولار إلى ثروة ماسك الشخصية، مما يعزز مكانته كأغنى شخص في العالم.

ثقة المستثمرين بماسك تدفع النمو

يبدو أن المستثمرين يتسابقون للتقرب من ماسك، الذي يُطلق عليه "الصديق الأول"، خاصة بعد دعمه المالي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد اكتسبت شركات ماسك مجتمعة قيمتها الهائلة منذ الانتخابات، مدفوعة بجولات التمويل المتوقعة لشركاته الخاصة.

حتى بعد تراجع أسهم تسلا بنحو 25% من أعلى مستوياتها في ديسمبر، لا تزال قيمتها السوقية أعلى بحوالي 400 مليار دولار مقارنة بقيمتها قبل الانتخابات. كما أن جولات التمويل الجديدة لشركات مثل X وسبيس إكس وxAI قد تضيف أكثر من 220 مليار دولار إلى القيمة الإجمالية إذا تم إغلاقها بالشكل المخطط له.

ارتفاع ثروة ماسك الشخصية

وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ارتفعت ثروة ماسك الصافية بأكثر من 50% منذ الانتخابات، حيث بلغت 397.1 مليار دولار مع إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تتجاوز ثروته 420 مليار دولار إذا تم إغلاق جميع جولات التمويل كما هو مخطط لها.

تسلا وسبيس إكس في الصدارة

كانت تسلا الفائز الأكبر بين شركات ماسك بعد الانتخابات، حيث تضاعفت أسهمها تقريبًا في الأسابيع الستة التي تلت التصويت، ما دفع ثروة ماسك الشخصية إلى ذروة بلغت 486.4 مليار دولار في ديسمبر. وعلى الرغم من تراجع الأسهم بنسبة 25% منذ ذلك الحين، لا تزال تسلا تحتفظ بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.17 تريليون دولار.

أما سبيس إكس، فقد اتفقت مع مستثمريها في ديسمبر على صفقة تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار، مما يجعلها الشركة الناشئة الأكثر قيمة في مجال التكنولوجيا في العالم. ومع ذلك، أعلن الرئيس ترامب مؤخرًا أنه لن يسمح لماسك بالمشاركة في أي أعمال حكومية متعلقة بالفضاء.

تطورات xAI وX

أطلقت شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي، xAI، روبوت المحادثة Grok-3، وهي في محادثات متقدمة مع Dell Technologies لتأمين أكثر من 5 مليارات دولار من سعة الخادم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد جمعت xAI أموالًا بتقييم يزيد على 40 مليار دولار بعد الانتخابات، وتخطط لصفقة أخرى قد تضاعف قيمتها الضمنية.

أما X، فقد كانت الأكثر إثارة للدهشة بين شركات ماسك، حيث تمكنت البنوك مؤخرًا من التخلص من 4.74 مليارات دولار من ديونها بالقيمة الاسمية، بعد أن كانت تعاني من تراجع في القيمة بنسبة 72% وفقًا لتقييمات Fidelity Investments.

تشهد شركات إيلون ماسك نموًا غير مسبوق، مدعومة بثقة المستثمرين وتوقعات التمويل الجديدة، مما يعزز مكانة ماسك كواحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم الأعمال والتكنولوجيا.