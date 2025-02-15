90 مليار دولار تحت تصرف الورثة.. كيف تفكر أغنى عائلة في آسيا؟

كشفت نيتا أمباني، زوجة الملياردير الهندي موكيش أمباني، أن أبناءها الثلاثة يمتلكون الحرية الكاملة في اختيار الأدوار التي يرغبون في توليها داخل إمبراطورية العائلة العملاقة، بدلاً من أن يتم توجيههم من قبل والديهم.

وجذبت العائلة أنظار العالم العام الماضي بعد حفل زفاف أسطوري لابنها الأصغر، أنانت أمباني، كان حديث العالم.

على عكس العديد من العائلات الثرية الأخرى، تتيح سلالة أمباني، التي تُعد الأغنى في آسيا بثروة تقدر بأكثر من 90.5 مليار دولار، لأفرادها تحديد مساراتهم المهنية بأنفسهم.

تأسست هذه الإمبراطورية من خلال شركة "ريلاينس إندستريز"، التي تمتلك أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم.

يرأس العائلة حالياً موكيش أمباني (67 عاماً)، الذي أسس والده، ديروباي أمباني، الشركة في عام 1957. وفي عام 2023، غادرت نيتا أمباني مجلس إدارة "ريلاينس"، بينما بدأ أبناؤها الثلاثة – أكاش، إيشا، وأنانت – في تولي أدوار قيادية في مختلف أقسام الأعمال العائلية.

وأوضحت نيتا في مقابلة مع "بلومبرغ" أن قرارات أبنائها بشأن الأدوار التي يتولونها جاءت بشكل طبيعي بناءً على اهتماماتهم الشخصية، وليس نتيجة لتوجيهات من الوالدين. وقالت: "لم أقرر، بل هم قرروا".

أكاش .. عاشق التكنولوجيا

يترأس أكاش، الابن الأكبر، شركة "ريلاينس جيو إنفوكوم"، عملاق الاتصالات في الهند، منذ عام 2022.

وأشارت نيتا إلى أن شغف أكاش بالتكنولوجيا بدأ منذ طفولته، ما جعله يلعب دوراً محورياً في قصة التحول الرقمي الأكبر في الهند.

إيشا .. القائدة الحساسة

إيشا، الشقيقة التوأم لأكاش، تشغل عضوية مجالس إدارة عدة شركات تابعة لـ"ريلاينس"، بما في ذلك "ريلاينس ريتيل فينتشرز" و"ريلاينس جيو إنتركوم". ووصفتها نيتا بأنها "فتاة حساسة للغاية" وعبّرت عن فخرها برؤية ابنتها كقائدة في مجال التجزئة.

أنانت .. حماية البيئة

أنانت، الابن الأصغر، يهتم بالمبادرات الخضراء ويشارك في إدارة شركتي "ريلاينس نيو إنيرجي" و"ريلاينس نيو سولار إنيرجي" منذ عام 2021.

وأكدت نيتا أن أنانت كان دائماً مهتماً بحماية البيئة والحياة البرية.

نيتا .. دعم الأمومة والقيادة

نيتا أمباني، التي تُعد أول امرأة هندية تُنتخب لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، تؤكد على أهمية دعم تطلعات أبنائها.

وقالت: "أخبر أبنائي كثيراً أن أكبر قرار في الحياة هو اختيار شريك الحياة. أشعر بالبركة لأنني متزوجة من أفضل أصدقائي".

حفل زفاف أنانت .. حدث عالمي

ظلت عائلة أمباني تحت الأضواء في عام 2024 بعد حفل زفاف أنانت الفاخر الذي استمر خمسة أشهر، وحضره شخصيات عالمية مثل بيل غيتس ومارك زوكربيرغ وعائلة كارداشيان.

وأشارت نيتا إلى أن الحفل كان فرصة لعرض الثقافة والتقاليد الهندية للعالم.

إرث عائلة أمباني

يبدو أن أبناء أمباني قد تأثروا بعلاقة والديهم القوية، التي استمرت لأكثر من 40 عاماً. وقالت نيتا: "موكيش هو داعمي الحقيقي ومصدر إلهامي الأكبر. الزواج من شخص يدعمك بلا شروط هو نعمة حقيقية".

بهذه الطريقة، تواصل عائلة أمباني بناء إرثها الضخم، مع منح الجيل الجديد الحرية في تشكيل مستقبل الإمبراطورية وفقاً لشغفهم وقيمهم.