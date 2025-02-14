من 76 ألف دولار إلى 34 ملياراً .. لماذا يرفض سام ألتمان أن يصبح من أغنى أغنياء العالم؟

قد تتفاجأ عندما تعلم أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، يتقاضى راتبًا سنويًا لا يتجاوز 76 ألف دولار فقط، على الرغم من كونه أحد أبرز الشخصيات في عالم التكنولوجيا، إلى أن هناك سببا منطقيا وراء هذا الراتب المتواضع مقارنة بزملائه في الصناعة.

في عالم التكنولوجيا، حيث تصل قيمة بعض الشركات إلى تريليونات الدولارات وتتضخم ثروات كبار القادة مثل إيلون ماسك، يتبنى ألتمان نهجًا مختلفًا، وفقًا لتقارير بلومبرغ، لا يتجاوز راتبه السنوي 76,001 دولار، كما أنه لا يمتلك أي أسهم في شركة OpenAI.

بالمقارنة، يحصل إيلون ماسك، الذي يقود صناعة السيارات الكهربائية، على 23.5 مليار دولار، ما يجعله واحدًا من أعلى القادة أجرًا على مستوى العالم، ويعتمد دخله بشكل كبير على خيارات الأسهم المرتبطة بأداء شركة تسلا.

أما تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، فقد حصل على 770.5 مليون دولار بعد قيادته الشركة إلى تحقيق قيمتها السوقية القياسية البالغة تريليوني دولار.

ومن بين القادة الآخرين في الصناعة، يحصل سوندار بيتشاي، رئيس ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، على 280 مليون دولار، بينما يتقاضى جينسن هوانج، رئيس إنفيديا، 561 مليون دولار بفضل دوره في تطوير الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسوميات.

على عكس هؤلاء القادة، يرفض ألتمان امتلاك أي أسهم في OpenAI، على الرغم من أن حصة بنسبة 1% فقط من الشركة ستزيد ثروته بمقدار 34 مليار دولار، نظرًا لأن قيمة الشركة تقدر حاليًا بحوالي 340 مليار دولار، هذه الحصة الصغيرة ستجعله على الفور من بين أغنى 50 شخصًا في العالم.

ويرجع سبب رفض ألتمان لامتلاك الأسهم إلى طبيعة OpenAI غير الربحية، التي تتطلب مجلس إدارة غير مهتم بالأغلبية، ومع ذلك، حتى بعد تحول الشركة إلى ذراع ربحية، استمر ألتمان في رفض أي أسهم مستقبلية.

أوضح ألتمان أن دوره في OpenAI لا يتعلق بالمال، بل بتحقيق "وظيفة أحلام الطفولة"، حيث يمكنه العمل مع أذكى الباحثين في العالم والمشاركة في مغامرة تقنية كبيرة، ولكن لا ينبغي تجاهل أن ألتمان يمتلك بالفعل ثروة كبيرة، حيث جمع ملياري دولار من خلال شركته Y Combinator، بالإضافة إلى استثماراته في شركات مثل Reddit وStripe.

تقدر ثروة ألتمان بحوالي 2 مليار دولار، وفقًا لتقديرات بلومبرغ، وهو مبلغ يكفي ليجعله من الأثرياء، وإن كان بإمكانه أن يكون من بين أغنى أغنياء العالم لو اتبع نفس النهج الذي يتبعه معظم قادة التكنولوجيا.