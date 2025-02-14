11 % نمو الائتمان المصرفي الإسلامي في الدولة خلال 11 شهراً

نما الائتمان المصرفي الإسلامي بالإمارات بنسبة 11 % بما قيمته 47 مليار درهم إضافية تحصل عليها عملاؤها خلال 11 شهراً من 2024.

ووصل رصيد التمويلات التراكمي وفق بيانات المصرف المركزي إلى 475 مليار درهم نوفمبر 2024 مقارنة برصيد تراكمي 428 مليار درهم نهاية 2023.

وأوضحت البيانات أن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية بلغ حصة توازي 22 % من إجمالي التمويلات المصرفية من البنوك العاملة بالدولة لمستفيديها بنهاية نوفمبر الماضي.

وحافظ القطاع الخاص على حصته كأكبر مستفيد من التمويلات بقيمة إجمالية 341 مليار درهم، ووازت حصتها 72 % من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف حتى نهاية نوفمبر، حيث حصل القطاع الخاص على 37 مليار درهم قروضاً جديدة من البنوك الإسلامية على مدار 11 شهراً.

وعلى صعيد مستفيدي القطاع الخاص، تصدرتها شريحة الأفراد مع ارتفاع بنسبة 15 % برصيد تراكمي 186 مليار درهم مقارنة بـ158 ملياراً نهاية 2023.

وجاءت مؤسسات القطاع التجاري والشركات الصناعية كثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص برصيد تراكمي 155 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024.