أعلى 10 رؤساء تنفيذيين أجراً في العالم .. كم رواتبهم؟

يتصدر إيلون ماسك قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرًا عالميًا، بحزمة مدخولات تبلغ 23.5 مليار دولار، يعود معظمها إلى خيارات الأسهم في شركة تسلا، يليه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، ثم سوندار بيتشاي، الذي يقود ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، هؤلاء القادة لا يديرون فقط بعضًا من أقوى الشركات في العالم، بل يسهمون في تشكيل مستقبل الصناعات والتكنولوجيا عبر استراتيجيات مبتكرة وقرارات محورية تؤثر على ملايين الأشخاص.

من هم الرؤساء التنفيذيون الأعلى دخلًا؟

يحصل الرؤساء التنفيذيون على مكافآت ضخمة تتألف من الرواتب، والمكافآت، وخيارات الأسهم، تقديرًا لدورهم في تحقيق النجاحات المالية والتكنولوجية لشركاتهم.

فيما يلي قائمة بأعلى 10 رؤساء تنفيذيين أجرًا في العالم:

إيلون ماسك (تسلا) - 23.5 مليار دولار

بفضل ريادته في صناعة السيارات الكهربائية واستراتيجياته الطموحة، يعد ماسك الأعلى أجرًا عالميًا، حيث يعتمد دخله على خيارات الأسهم المرتبطة بأداء تسلا.

تيم كوك (أبل) - 770.5 مليون دولار

قاد كوك أبل إلى مستويات غير مسبوقة، ليجعلها أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، مما انعكس على تعويضاته الضخمة.

سوندار بيتشاي (ألفابت) - 280 مليون دولار

بصفته قائدًا لألفابت، يساهم بيتشاي في استمرار هيمنة جوجل على مجالات البحث والإعلان والحوسبة السحابية.

جينسن هوانج (إنفيديا) - 561 مليون دولار

لعب هوانج دورًا رئيسيًا في تطور الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسوميات، ما جعل إنفيديا قوة تقنية كبرى.

ريد هاستينجز (نتفليكس) - 453.5 مليون دولار

قاد هاستينجز نتفليكس لتحويل صناعة الترفيه عبر البث الرقمي، مما انعكس على مكافآته السخية.

ليونارد شليفر (ريجينيرون) - 452.9 مليون دولار

ساهم في تطوير أدوية مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، مما عزز نجاح ريجينيرون.

مارك بينيوف (سيلزفورس) - 439.4 مليون دولار

تحت قيادته، أصبحت Salesforce رائدة في برمجيات الحوسبة السحابية وإدارة علاقات العملاء.

ساتيا ناديلا (مايكروسوفت) - 309.4 ملايين دولار

حول ناديلا مايكروسوفت إلى قوة رائدة في الحوسبة السحابية من خلال Azure، ما انعكس إيجابيًا على أرباحه.

روبرت كوتيك (أكتيفيجن بليزارد) - 296.7 مليون دولار

عزز كوتيك مكانة شركته في صناعة الألعاب الإلكترونية عبر امتيازات شهيرة مثل Call of Duty.

هوك إي تان (برودكوم) - 288 مليون دولار

أسهم في تطوير حلول أشباه الموصلات التي تخدم مجالات الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة.

تُظهر هذه الأرقام أن تعويضات الرؤساء التنفيذيين تعكس تأثيرهم الكبير على قطاعات التكنولوجيا والترفيه والرعاية الصحية وغيرها، حيث يقودون الابتكار ويحققون نجاحات غير مسبوقة لشركاتهم.