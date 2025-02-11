حيلة مجنونة لاستعادة 630 مليون جنيه إسترليني من البيتكوين المفقودة في مكب نفايات

يحاول أب لثلاثة أطفال، فقد ثروة تقدر بـ 600 مليون جنيه إسترليني من عملة البيتكوين بسبب خطأ مؤسف، شراء مكب نفايات كامل للعثور على القرص الصلب الذي يحتوي على ثروته المفقودة.

جيمس هاولز، مهندس الكمبيوتر البالغ من العمر 39 عامًا، فقد العملة الرقمية عندما تخلصت زوجته السابقة من حقيبة سوداء تحتوي على أجزاء كمبيوتر قديمة، بما في ذلك القرص الصلب الذي كان يحتفظ فيه بمفاتيح الوصول إلى محفظته الرقمية.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة الـ8000 بيتكوين التي كان يمتلكها هاولز بشكل كبير، لتصل إلى حوالي 630 مليون جنيه إسترليني.

وقد حاول هاولز الحصول على إذن قانوني للبحث في مكب النفايات المملوك لمجلس مدينة نيوبورت، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل القاضي الشهر الماضي.

وأعلن مجلس مدينة نيوبورت مؤخرًا أن مكب النفايات يقترب من نهاية عمره الافتراضي وسيتم إغلاقه خلال العامين المقبلين.

ويرى هاولز أن هذا الإعلان يثبت أن المجلس كان "مضللاً" خلال الإجراءات القانونية، ويعتزم استخدام هذه النقطة في استئنافه القضائي.

وأكد هاولز، الذي يحظى بدعم من صندوق تحوط أمريكي، أنه مستعد لشراء مكب النفايات لإجراء بحثه الخاص.

وقال: "إن تخطيط المجلس لإغلاق المكب قريبًا أمر مفاجئ، خاصة بعد أن زعموا في المحكمة أن السماح لي بالبحث سيكون له تأثير سلبي على سكان نيوبورت، بينما كانوا يخططون لإغلاقه على أي حال".

وألقت زوجة هاولز السابقة الحقيبة التي تحتوي على القرص الصلب في مكب النفايات في نيوبورت قبل عشر سنوات، ومنذ ذلك الحين، يحاول هاولز الحصول على إذن لاستعادة القرص الصلب دون نجاح.

وقال: "أنا أتطلع إلى تسليط الضوء على هذه النقطة في استئنافي القادم أمام محكمة الاستئناف الملكية. هذا ليس أمرًا جيدًا بالنسبة للسلطة المحلية".

وأضاف هاولز أنه كان يتوقع إغلاق المكب في المستقبل القريب بسبب امتلائه بنسبة 80-90%، لكنه لم يتوقع أن يتم الإغلاق بهذه السرعة.

وقال: "إذا كان المجلس مستعدًا لذلك، فقد أكون مهتمًا بشراء المكب كما هو، وقد ناقشت هذا الخيار مع شركاء الاستثمار".

من جهته، قال متحدث باسم مجلس مدينة نيوبورت: "تم استغلال مكب النفايات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو يقترب من نهاية عمره الافتراضي. لذلك، يعمل المجلس على إغلاق الموقع وتغطيته خلال العامين المقبلين".

يذكر أن المكب يقع في موقع "Docks Way" في نيوبورت، والذي من المقرر تحويله إلى مزرعة للطاقة الشمسية لتزويد شاحنات القمامة الكهربائية التابعة للمجلس بالطاقة.

وكان هاولز قد رفع دعوى قضائية ضد مجلس المدينة للحصول على الحق في البحث عن القرص الصلب المفقود، لكن القاضي كايزر، الذي كان يجلس في المحكمة العليا، رفض الدعوى، قائلاً إنها "ليس لديها أي أمل واقعي في النجاح".

وقال القاضي: "أعتقد أن تفاصيل الدعوى لا تظهر أي أسباب معقولة لرفعها، كما أنها لن تحظى بأي فرصة واقعية للنجاح إذا تمت الموافقة عليها".

يأتي هذا في الوقت الذي ظهر فيه هاولز في مركز العدالة المدنية في كارديف في ديسمبر الماضي، حيث مثله محامون ممولون من صندوق تحوط أمريكي. وقد أدرك هاولز خطأه فور إلقاء القرص الصلب، وحاول منذ ذلك الحين استعادته دون جدوى.

ووصف القاضي كايزر محاولة هاولز بالبحث عن "إبرة في كومة قش"، مؤكدًا أن محاولته القانونية "ليست لديها أي فرصة واقعية للنجاح".