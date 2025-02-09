لماذا يفضل الأثرياء السفر بالطائرات الخاصة؟

يعتبر السفر بالطائرات الخاصة خيارًا مفضلاً للأثرياء، سواء كانوا يمتلكون طائراتهم الخاصة أو يستأجرونها من خلال خدمات مثل Flexjet.

ورغم التكلفة العالية التي قد تصل إلى آلاف الدولارات في الساعة، إلا أن الفوائد التي يوفرها هذا النوع من السفر تجعله يستحق الثمن بالنسبة لهم.

كين ريتشي، رئيس مجلس إدارة شركة Flexjet، وهي ثاني أكبر شركة لتشغيل الطائرات الخاصة في الولايات المتحدة، يعتبر خبيرًا في هذا المجال، فبعد سنوات من قيادة طائرات المشاهير مثل إلتون جون وبروس سبرينغستين، وحتى الرئيس بيل كلينتون خلال حملته الانتخابية، نجح ريتشي في تحويل رفاهية الطيران الخاص إلى عمل تجاري ناجح.

يقول ريتشي إن السر وراء اختيار الأثرياء للسفر بالطائرات الخاصة لا يتعلق فقط بالرفاهية أو الخصوصية، بل بالوقت الذي يمكنهم توفيره، فبالنسبة لهم، الوقت هو السلعة الأكثر قيمة.

"لماذا يدفع شخص ما 80 ألف دولار للسفر إلى لندن بينما يمكنه السفر في الدرجة الأولى مقابل 12 أو 15 ألف دولار؟" يتساءل ريتشي. الإجابة بسيطة: "الوقت هو ما يدفعون مقابله حقًا".

عند السفر بالطائرات الخاصة، يتجنب المسافرون الازدحام في المطارات، واختبارات الأمن، وتأخير أو إلغاء الرحلات، كما أنهم يحصلون على خدمة شخصية تلبي جميع احتياجاتهم دون عناء.

"عندما تدفع 10 آلاف دولار في الساعة للطيران الخاص، فإنك تشتري راحة البال وتقلل من التوتر"، يوضح ريتشي.

ويضيف ريتشي أن خدمة العملاء هي المفتاح. "إذا تعطلت طائرتنا أو تأخرت بسبب الطقس، نشعر بالمسؤولية تجاه العميل. نحن نعتذر ونقدم حلولًا بديلة، بل وقد نعوضهم عن التكلفة إذا لزم الأمر."

ومع ذلك، ينصح ريتشي عملاءه بعدم الإفراط في الإنفاق على السفر بالطائرات الخاصة. "إذا كان دخلك المتاح مليون دولار سنويًا، فلا ينبغي أن تنفق أكثر من 100 ألف دولار على هذا النوع من السفر"، يقول. "أنا فخور بأنني لا أدفع العملاء لإنفاق أموالهم على شيء لا يخدم مصلحتهم."

باختصار، السفر بالطائرات الخاصة ليس مجرد رفاهية، بل استثمار في الوقت وراحة البال، وهما ما يقدرهما الأثرياء أكثر من أي شيء آخر.

تعتبر الطائرات الخاصة رمزًا للفخامة والترف، وهناك بعض الطائرات التي تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات، إليك قائمة بأغلى الطائرات الخاصة في العالم:

طائرة “إير فورس ون” (Air Force One):

تُعتبر أغلى طائرة خاصة في العالم بقيمة تصل إلى 660 مليون دولار. هذه الطائرة مخصصة لرئيس الولايات المتحدة ومجهزة بأعلى مستويات الحماية والتكنولوجيا.

إيرباص A380:

تبلغ قيمتها حوالي 600 مليون دولار بعد التعديلات الفاخرة التي أُجريت عليها، بما في ذلك حمام تركي مرصع بالذهب ومصعد زجاجي داخلي.

إيرباص A340-300:

تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار بعد التعديلات الداخلية الفاخرة التي أُجريت عليها.

بوينغ 747-8 VIP:

تبلغ قيمتها حوالي 367 مليون دولار وتتميز بمساحة داخلية واسعة تصل إلى 5000 قدم مربع.

بوينغ 787-8 VIP:

تصل قيمتها إلى 367 مليون دولار وتتميز بتصميم داخلي فاخر يشمل سقوفًا مقوسة وسلالم لولبية.